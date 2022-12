Tőzsdenyitás előtt – Csökkenéssel nyithat a tőzsde az elemző szerint

Csökkenéssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) kedden az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában közölte: a Richter húzhatja le a BUX-indexet. A különadóról szóló bejelentés miatt esés várható a gyógyszergyártó árfolyamában, erős támaszok a 8400-8500 forintos tartományban húzódnak, amelyekre az elemző szerint érdemes figyelni.

Az OTP grafikonján 10 ezer forintnál húzódik támasz, míg 10 420 forint felett fontos rövid távú ellenállási szint. A Molnál 2620 és 2690 forintnál találhatóak fontosabb szintek. A Magyar Telekom árfolyamában továbbra is erős támasz a 341 forintnál húzódó 200 napos mozgóátlag, míg ellenállás 359 forintnál található.

Varga Zoltán kiemelte, hogy a kormány közvetlenül december 24. előtt jelentette be az extraprofitadókról szóló rendelet módosítását, amely szerint a gyógyszergyártók számára árbevétel-arányos különadót vezetnek be a 2022-es és a 2023-as évre. A Richter várható adóterhelése ebből az adónemből 60-70 milliárd forintot (részvényenként 320-375 forintot) tehet ki.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 530,26 pontos, 1,16 százalékos csökkenéssel, 45 007,80 ponton zárt pénteken, a részvénypiac forgalma 4,2 milliárd forint volt. A Mol árfolyama nem változott, 2640 forint maradt, 459,0 millió forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 140 forinttal, 1,34 százalékkal 10 300 forintra csökkent, forgalmuk 2,2 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 4,5 forinttal, 1,28 százalékkal 347,50 forintra esett, forgalma 151,5 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 220 forinttal, 2,44 százalékkal 8800 forintra gyengült, a részvények forgalma 1,3 milliárd forintot ért el.(MTI)