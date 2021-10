Tőzsdenyitás előtt – Csökkenéssel indulhat a kereskedés az elemző szerint

A rendkívül negatív nemzetközi befektetői hangulat miatt csökkenéssel indulhat a kereskedés pénteken a Budapesti Értéktőzsdén az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában ugyanakkor megjegyezte, hogy az elmúlt napokban felülteljesítő volt a hazai részvénypiac.

Közölte, a vezető részvények közül az OTP átlépte a 18 ezer forintos ellenállást, amely így már támaszként funkcionál, alatta 17 500 forintnál húzódik meghatározó szint. A történelmi csúcs 18 800 forintnál található, ezért ez a következő erős ellenállás a bankpapír grafikonján.

A Mol is rendkívül jól szerepelt, az elemző szerint másfél éve nem láttak ilyen magas árfolyamot, 2600 forintnál, majd 2800 forintnál húzódnak a következő ellenállási szintek. A Richter a 8400-8600 forintos sávba szorult, erőteljes támasz 8300 forintnál található. A Magyar Telekomnál nincs változás, továbbra is a 420-430 forintos tartományban mozoghat.

Arról is beszámolt, hogy jelentősen emelkedett az OPUS árbevétele és nyeresége. A vállalat csütörtökön piaczárás után tette közzé az első féléves jelentését, amelyből kiderült, hogy a működési bevétel a tavalyi első félévben elért 98,8 milliárd forinttal szemben 111,1 milliárd forintot tett ki. Az EBITDA 17,7 milliárdról 12,3 milliárd forintra csökkent, ugyanakkor a pénzügyi műveleteken elért eredmény hatására az adózott eredmény 2,6 milliárd forintról 11,4 milliárd forintra emelkedett.



A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 850,05 pontos, 1,63 százalékos emelkedéssel, 52 854,65 ponton zárt csütörtökön, a részvénypiac forgalma 22,0 milliárd forint volt. A Mol 46 forinttal, 1,81 százalékkal 2584 forintra erősödött, 5,0 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 430 forinttal, 2,42 százalékkal 18 200 forintra nőtt, forgalmuk 13,0 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 1,5 forinttal, 0,36 százalékkal 423,50 forintra emelkedett, forgalma 100,2 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 55 forinttal, 0,65 százalékkal 8485 forintra erősödött, a részvények forgalma 3,5 milliárd forintot ért el.(MTI)