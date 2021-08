Tőzsdenyitás előtt – Csökkenés várható a magyar piacon

Csökkenésre számít a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) csütörtöki kereskedésében az Equilor Befektetési Zrt. elemzője.

Józsa Bence, az Equilor Befektetési Zrt. junior elemzője csütörtökön az MTI-nek küldött előrejelzésében kifejtette, hogy mintegy négy százalékos emelkedésben van a BUX a csonkahéten. Szerdán ismét az OTP volt a Budapesti Értéktőzsde sztárja, ezzel sikerült az 52 ezer pontos ellenállás fölé húzni az indexet.

Kiemelte, a vezető részvények közül az OTP a 18 ezer forintos ellenálláson zárta a szerdai kereskedést, a technikai indikátorok jelentős túlvettséget mutatnak, így a romló nemzetközi befektetői hangulat mellett várható némi negatív korrekció. A legközelebbi támasz 17 025 forintnál lehet, míg a következő ellenállás 18 637 forintnál látható.

Hozzátette, a Richter is folytatta az emelkedést, itt is túlvettséget mutatnak az indikátorok, támasz 9 ezer forintnál fekszik, annak letörése esetén 8570 forintnál látható a következő. A Mol jegyzését a 2400 forintos támasz tarthatja meg, amelyet a 30 és az 50 napos mozgóátlagok vonala is segít. A Magyar Telekom részvénye 430 és 440 forint között mozoghat tovább.



A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 662,25 pontos, 1,28 százalékos emelkedéssel, 52 288,87 ponton, történelmi csúcson zárt szerdán. A részvénypiac forgalma 17,8 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével emelkedtek az előző napi záráshoz képest. Az OTP a zárásban új történelmi rekordot ért el 18 000 forinton. A részvények ára 480 forinttal, 2,74 százalékkal erősödött, 10,7 milliárd forintos forgalomban. A Mol 6 forinttal, 0,25 százalékkal 2408 forintra gyengült, 1,7 milliárd forintos forgalomban. A Magyar Telekom árfolyama 4,0 forinttal, 0,93 százalékkal 434 forintra nőtt, forgalma 59,4 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 50 forinttal, 0,55 százalékkal 9075 forintra emelkedett, a részvények forgalma 4,6 milliárd forintot ért el.(MTI)