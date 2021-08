Tőzsdenyitás előtt – Bizonytalanul indulhat a kereskedés a tőzsdén az elemző szerint

Bizonytalanul indulhat csütörtökön a Budapesti Értéktőzsde (BÉT), mivel Európában negatív nyitásra számít az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában közölte, borongós a hangulat a hazai részvénypiacon, ahol szerdán folytatódott a negatív korrekció, a BUX index grafikonján 51 ezer, majd 50 ezer pontnál húzódnak fontosabb támaszok.

Az elemző szerint a vezető részvények közül az OTP-nél 17 ezer forintnál húzódik meghatározó támasz, erre érdemes figyelni a következő napokban. A Richter árfolyama is lefelé korrigál, fontos támasz 8800 forintnál található.

Hozzátette, a Mol árfolyama továbbra is a 2350-2450 forintos szintek között mozoghat. A Magyar Telekom jegyzésében nincs változás, 430 forintnál található meghatározó szint.

Arról is beszámolt, hogy közös holdingot hoz létre a 4iG az állammal. A vállalat szerdán jelentette be, hogy megállapodtak a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszterrel az Antenna Hungária Zrt. tulajdonrészének apporttal megvalósuló tőkeemelés eredményeként történő megszerzéséről. A megállapodás értelmében a 4iG tulajdonába kerülő távközlési profillal működő társaságokat apportálja az állammal közös társaságba, és a holdingban a 4iG többségi tulajdont szerezhet. A megállapodást október után véglegesítik, addig lezajlik a vagyonértékelés.



A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 540,05 pontos, 1,05 százalékos csökkenéssel, 51 093,80 ponton zárt szerdán, a részvénypiac forgalma 11,3 milliárd forint volt. A Mol 6 forinttal, 0,25 százalékkal 2406 forintra erősödött, 1,4 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 365 forinttal, 2,07 százalékkal 17 235 forintra csökkent, forgalmuk 6,5 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 4,0 forinttal, 0,92 százalékkal 430,50 forintra esett, forgalma 299,0 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 80 forinttal, 0,89 százalékkal 8900 forintra gyengült, a részvények forgalma 2,0 milliárd forintot ért el.(MTI)