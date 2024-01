Tőzsde – Veszteséges zárás az európai tőzsdéken

Gyenge kezdés után egy százalék körüli veszteséggel fejezték be a szerdai kereskedést a főbb európai tőzsdeindexek.

Az összeurópai FTSEurofirst 300 index 1,12 százalékkal, a STOXX 600 index 1,16 százalékkal esett szerdán, az euróövezeti Euro Stoxx 50 index pedig 1,00 százalékkal végzett alacsonyabban.

Londonban 1,49 százalékkal csökkent az FTSE 100 index, a DAX Frankfurtban 0,90 százalékot, a CAC 40 Párizsban 1,07 százalékot veszített. Milánóban 0,81 százalékos, Madridban 1,26 százalékos indexcsökkenéssel fejeződött be a szerdai tőzsdenap.

A nyersolaj ára nap közben két százalékkal is csökkent a kereslet idei alakulásával kapcsolatban kialakult aggodalmak miatt. A kínai gazdasági növekedés a negyedik negyedévben elmaradt a várakozásoktól, megkérdőjelezve a kínai keresletet az idei globális olajkereslet-növekedés motorjának tekintő prognózisok érvényét. A dollár erősödése is vágott valamelyest a világpiaci olajárból szerdán.

Az európai kereskedési idő végén a WTI nyersolaj ára 0,59 százalékkal állt alacsonyabban a nemzetközi kereskedelemben hordónként 72,09 dolláron, a Brent ára pedig 0,89 százalékkal ment lejjebb 77,59 dollárra.

Az arany ára csökkent, a spot jegyzés 0,90 százalékkal ment lejjebb 2010,14 dollárra unciánként.

A dollárindex már a harmadik napja emelkedik azzal összefüggésben, hogy távolabb tolódtak a Fed kamatcsökkentésével kapcsolatos piaci várakozások. Szerdán az index 0,22 százalékkal ment feljebb 103,58 pontra.

Az euró gyengül, árfolyama a december közepi szintre tért vissza. Egy davosi interjúban az EKB elnöke esélyt adott egy kamatcsökkentésnek a nyár folyamán. Az eurót 1,0857 dolláron jegyzik 0,16 százalékkal alacsonyabban.(MTI)