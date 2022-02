Tőzsde – Veszteséges kezdés várható az európai tőzsdéken

Indexcsökkenéssel indulhat a kereskedés hétfőn a főbb európai értékpapírpiacokon. A tőzsdén kívüli forgalomban kialakult árfolyamok alapján a vezető piacokon egy-két százalékkal is eshet az árfolyammutató a kereskedés kezdetén.

Az FTSE EuroFirst 300 és a Stoxx Europe 600 európai indexek 0,52 és 0,59 százalékkal gyengültek pénteken, az euróövezeti EuroStoxx50 index 1,00 százalékkal csökkent.

A londoni tőzsdeindex 0,15 százalékkal csökkent pénteken, de ezzel együtt is 1,9 százalékos heti nyereséggel a legjobb hetét zárta az idén, miután csütörtökön két éves csúcsot ért el.

A frankfurti DAX index 0,42 százalékkal csökkent pénteken és közel két százalékos emelkedéssel fejezte be a hetet. A párizsi tőzsde a pénteki 1,27 százalékos csökkenéssel együtt is egy százalékos nyereséget ért el az elmúlt héten. A milánói tőzsdeindex 0,82 százalékkal, a madridi 0,99 százalékkal csökkent pénteken.

A pénteki kereskedést nagy veszteséggel fejezték be az amerikai tőzsdék is, a DJIA index másfél százalékkal, az S&P index közel két százalékkal, a Nasdaq index közel három százalékkal esett.

Nagy, egy-másfél százalékos indexcsökkenéssel indult a hétfői globális tőzsdenap az ázsiai piacokon. Az európai piacok nyitása előtt másfél órával a sanghaji index 1,3 százalékos, a sencseni 0,8 százalékos veszteségben járt, Tajpejben 1,7 százalékkal, Hongkongban 1,5 százalékkal, Szöulban 1,6 százalékkal csökkent a tőzsdeindex, a tokiói tőzsde pedig 2,2 százalékos indexcsökkenéssel fejezte be a kereskedést.



Az olajár emelkedik és ismét hét éves csúcsnál jár. A Brent ára hordónként 95,48 dolláron 1,10 százalékkal állt magasabban az európai piacok nyitása előtt másfél órával a nemzetközi piacon, a WTI ára pedig 1,37 százalékkal emelkedett 94,38 dollárra.Az arany spot ára 0,37 százalékkal csökkent unciánként 1853,05 dollárra.Az eurót 0,04 százalékkal jegyzik erősebben 1,1344 dolláron.(MTI)