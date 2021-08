Tőzsde – Vegyesen nyitottak a főbb európai piacok

Vegyesen nyitottak a főbb nyugat-európai részvénypiacok pénteken.

A londoni tőzsde fő mutatója, az FTSE-100 index 0,06 százalékos, a frankfurti DAX-index 0,22 százalékos, a madridi IBEX-35 index pedig minimális, fél pontos emelkedéssel, míg a párizsi CAC-40 0,13 százalékos, a milánói FTSE MIB pedig 0,01 százalékos mínuszban indította a kereskedést. Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 0,02 százalékkal emelkedett.

Nyitás után tíz perccel London 0,10 százalékos, Párizs 0,24 százalékos, Milánó 0,02 százalékos, Madrid pedig 0,32 százalékos mínuszban, míg Frankfurt 0,02 százalékos pluszban állt. Az EuroStoxx50 0,10 százalékos mínuszba csúszott át.

Európában délelőtt ismertetik a német és az olasz ipar teljesítményét, valamint a francia külkereskedelem alakulását tükröző júniusi adatokat. Az amerikai munkaügyi minisztérium délután fél háromkor teszi közzé a foglalkoztatási jelentést. Elemzők arra számítanak, hogy a júniusi 850 ezer után 870 ezerrel nőtt a nem mezőgazdasági ágazatokban foglalkoztatottak száma.

Csütörtökön London kivételével emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek. London 0,05 százalékos mínuszban, míg Frankfurt 0,33 százalékos, Párizs 0,52 százalékos, Madrid 0,50 százalékos, Milánó pedig 0,69 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,37 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,32 százalékkal kúszott feljebb. Az euróövezeti gyűjtőindexek közül az EuroStoxx50 0,39 százalékkal emelkedett.



New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,78 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,60 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,78 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést. A határidős indexek enyhe csökkenést valószínűsítenek a pénteki nyitásra.Az euró 1,1827 dolláron forgott a nemzetközi bankközi devizapiacon péntek délelőtt kilenc órakor, 0,05 százalékkal gyengült az előző napi záráshoz képest.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára emelkedik.Az októberi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,65 százalékos pluszban, 71,75 dolláron, a szeptemberi szállítású WTI pedig 0,68 százalékos nyereségben, 69,56 dolláron forgott kilenc órakor.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,26 százalékkal, 1799,30 dollárra, a decemberi szállítású aranyé pedig 0,35 százalékkal, 1802,50 dollárra esett a New York-i árupiacon.(MTI)