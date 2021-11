Tőzsde – Vegyesen nyitottak a főbb európai piacok

Kis elmozdulásokkal, vegyesen nyitottak a főbb nyugat-európai részvényindexek szerdán, iránykeresés folyik, miután csalódást okoztak a japán kereskedelmi adatok, a friss brit inflációs adatok pedig decemberi kamatemelést valószínűsítenek.

A londoni FTSE 100 mutató 0,21 százalékos, a párizsi CAC-40 mutató pedig 0,05 százalékos mínuszban, míg a frankfurti DAX-index 0,06 százalékos, a milánói FTSE MIB 0,03 százalékos, a madridi IBEX-35 index pedig 0,02 százalékos pluszban indította a kereskedést.

Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 0,03 százalékkal emelkedett.

Az euró árfolyama továbbra is 16 havi mélypont körül mozog. Szerda délelőtt kilenc órakor az eurót 1,1303 dolláron jegyezték a nemzetközi bankközi devizapiacon, 0,14 százalékkal gyengült a közös európai fizetőeszköz az előző napi záráshoz képest.

Az euró az utóbbi napokban gyorsuló ütemben gyengült a dollárhoz képest, a keresztárfolyam szerdán áttörte az 1,13-as plafont is az ázsiai kereskedésben. Eddigi napi minimumán mindössze 1,1264 dollárt ért egy euró.

Az arany unciánkénti ára az azonnali jegyzésekben 0,32 százalékkal, 1855,80 dollárra, a decemberi szállítású aranyé pedig 0,22 százalékkal, 1868,10 dollárra nőtt a New York-i árupiacon.

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára mérsékelten csökken a növekvő kínálat és a gyengülő kereslet együttes hatásának, illetve a dollár erősödésének köszönhetően.

Kilenc órakor a januári határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,53 százalékos mínuszban, 81,99 dolláron, a WTI pedig 0,64 százalékos veszteségben, 79,23 dolláron forgott.

A földgáz szabadpiaci ára emelkedik. A legnagyobb európai gáztőzsde, a holland TTF decemberi határidős jegyzésében szerda délelőtt 98,80 euróba került a földgáz megawattóránként, ami 4,89 százalékkal több a keddi záróértéknél. Az Intercontinental Exchange (ICE) londoni jegyzésében decemberi szállításra 2,46 fontba került a földgáz thermenként, több mint 2,5 százalékkal nőtt az ára.



Kedden jórészt emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek. Frankfurt 0,61 százalékos, Párizs pedig 0,34 százalékos pluszban, míg London 0,34 százalékos, Milánó 0,23 százalékos, Madrid pedig 0,61 százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,17 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,20 százalékkal emelkedett. Az euróövezeti gyűjtőindexek közül az EuroStoxx50 0,35 százalékkal nőtt.New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,15 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,39 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,76 százalékos pluszban zárt. A határidős indexek enyhe emelkedést valószínűsítenek a szerdai nyitásra.(MTI)