Tőzsde – Vegyesen nyitottak a főbb európai piacok

Néhány pontos elmozdulásokkal, vegyesen nyitottak a főbb nyugat-európai részvényindexek hétfőn.

A londoni FTSE 100 mutató 7,71 pontos, a párizsi CAC-40 mutató pedig 0,46 pontos pluszban, míg a frankfurti DAX-index 1,33 pontos, a milánói FTSE MIB 29,39 pontos, a madridi IBEX-35 index pedig 41,31 pontos mínuszban indította a kereskedést. Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 2,78 ponttal esett.

Az utóbbi hetekben rekordszinteken jártak az indexek a kedvező gyorsjelentéseknek köszönhetően és az Európai Központi Bank azon jelzéseire, hogy egy ideig még bizonyosan marad a rendkívül laza monetáris politika. A gyorsjelentési szezon azonban a végéhez közeledik, miközben a koronavírus-járvány újabb berobbanása súlyos aggodalmakat kelt.

Javítja a kockázatvállalási kedvet, hogy a hétfőn közölt adatok szerint Kínában a kiskereskedelmi forgalom és az ipari termelés növekedése októberben egyaránt meghaladta a várakozásokat. Elemzők arra számítanak, hogy a kínai jegybank a héten csökkenti a bankok kötelező tartalékrátáját a gazdasági növekedés támogatásának érdekében. Japán gazdasága viszont a vártnál is nagyobb mértékben, évesítve 3 százalékkal zsugorodott a harmadik negyedévben, részben a háztartások fogyasztásának csökkenése miatt.



Hétfőn az euróövezet szeptemberi kereskedelmi mérlege és novemberi amerikai feldolgozóipari adatok is befolyást gyakorolhatnak a kereskedésre. A nap folyamán Joe Biden amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök videókonferencia keretében tárgyal egymással, várhatóan Tajvan kérdése is napirenden lesz majd.A dollár árfolyama továbbra is 16 havi csúcspont körül mozog. Az eurót 1,1449 dolláron jegyezték a nemzetközi bankközi devizapiacon hétfő délelőtt kilenc órakor, 0,01 százalékkal gyengült a közös európai fizetőeszköz a pénteki záráshoz képest.A befektetők az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve több vezetőjének e héten esedékes beszédeit várják, hogy támpontokat szerezzenek a kamatlábak és a monetáris politika várható alakulását illetően.Neel Kashkari, a Federal Reserve minneapolisi ágának elnöke vasárnap azt mondta, hogy nem szabad túlreagálni az emelkedő inflációt, mivel a jelenség valószínűleg átmeneti lesz.Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter pedig arról beszélt, hogy a koronavírus-járvány kezelése fontos az inflációs nyomások enyhítésének érdekében.Az arany ára öthavi csúcsról fordult le, a kőolaj ára pedig a növekvő kínálat és a gyengülő kereslet együttes hatásának köszönhetően csökken.Az arany unciánkénti ára az azonnali jegyzésekben 0,17 százalékkal, 1860,92 dollárra, a decemberi szállítású aranyé pedig 0,27 százalékkal, 1863,40 dollárra esett a New York-i árupiacon.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára mérsékelten csökken.Kilenc órakor a januári határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,58 százalékos mínuszban, 81,69 dolláron, a WTI pedig 0,63 százalékos veszteségben, 79,19 dolláron forgott.A földgáz szabadpiaci ára viszont emelkedik. A legnagyobb európai gáztőzsde, a holland TTF decemberi határidős jegyzésében hétfő délelőtt 79,00 euróba került a földgáz megawattóránként, ami 4,39 százalékkal több a pénteki záróértéknél. Az Intercontinental Exchange (ICE) londoni jegyzésében 9 órakor decemberi szállításra 2,02 fontba került a földgáz thermenként, több mint 4,3 százalékkal nőtt az ára.Pénteken jórészt emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek. Frankfurt 0,07 százalékos, Párizs 0,45 százalékos, Milánó pedig 0,36 százalékos pluszban, míg London 0,49 százalékos, Madrid pedig 0,13 százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,30 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,29 százalékkal nőtt. Az euróövezeti gyűjtőindexek közül az EuroStoxx50 0,28 százalékkal emelkedett.New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,50 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,72 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 1,00 százalékos pluszban zárt. A határidős indexek pár pontos elmozdulásokkal vegyes nyitást valószínűsítenek a hétfői nyitásra.(MTI)