Tőzsde – Vegyes zárás az európai tőzsdéken

Pozitív kezdés után vegyes tőzsde indexekkel zártak a főbb európai értékpapírpiacok csütörtökön.

Az európai STOXX 600 index 0,13 százalékkal erősödött, az euróövezeti Euro Stoxx 50 index 0,10 százalékkal csökkent a kereskedés végére. Londonban az FTSE 100 index 0,06 százalékos emelkedéssel végzett, a DAX Frankfurtban 0,49 százalékkal erősödött, a CAC 40 Párizsban 0,34 százalékkal végzett alacsonyabban. Milánóban 0,15 százalékos, Madridban 0,71 százalékos indexcsökkenéssel fejeződött be a csütörtöki tőzsdenap.

A frankfurti DAX 40 csütörtök délután tovább növelte nyereségét, és először lépte át a 17 700 pontot. A befektetők rengeteg gazdasági adatot dolgoztak fel, és mérlegelték azok lehetséges hatását a globális monetáris politikai kilátásokra. Európa legnagyobb gazdaságában enyhült az inflációs nyomás februárban, a vártnál nagyobb mértékben, 2,5 százalékra, két és fél éves mélypontra csökkent az infláció. A kiskereskedelmi forgalom viszont 0,4 százalékkal csökkent januárban a várt 0,5 százalékos növekedés helyett. Januárban már a harmadik egymást követő hónapban csökkent a németországi kiskereskedelmi forgalom. A munkanélküliségi ráta februárban is a 2021 közepe óta a legmagasabb 5,9 százalékos szinten maradt. Az áremelkedést két és féltől három százalékig terjedő mértékben a Sartorius, a Siemens és a Porsche vezette.

Az indexveszteséggel záró francia piacon a Carrefour, a L’Oréal és Veolia vezette a gyengülést másfél-két százalékos árfolyamcsökkenéssel.

Milánóban az Iveco, a Telecom Italia, és a Ferrari árfolyama csökkent a legnagyobb mértékben, másfél-két százalékkal.

Az olajár emelkedett csütörtökön és február hónapot nyereséggel fejezi be: az amerikai WTI mintegy négy százalékossal, a Brent pedig két és fél százalékossal. Januárban az amerikai olaj ára közel hat százalékkal, a Brent ára négy százalék felett emelkedett.

Az európai kereskedési idő végén a WTI ára 0,27 százalékkal állt alacsonyabban hordónként 78,75 dolláron, a Brent ára pedig 0,26 százalékkal ment lejjebb 82,36 dollárra.

Az arany ára közel egy havi csúcsot ért el csütörtökön. A spot jegyzés 0,55 százalékkal emelkedett unciánként 2045,88 dollárra.

A dollárindex négy heti mélypontról 0,07 százalékkal 104,04 pontra emelkedett.

Az eurót 0,25 százalékkal jegyzik gyengébben 1,0809 dolláron.(MTI)