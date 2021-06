Tőzsde – Vegyes, veszteségbe hajló kezdés New Yorkban

Vegyes indexekkel indult a kereskedés hétfőn az amerikai értékpapírpiacokon.

New Yorkban a DJIA-30 index 0,10 százalékkal csökkent a kezdéskor, az S&P-500 index 0,08 százalékkal kezdett alacsonyabban, a Nasdaq Composite index pedig 0,05 százalékkal magasabban nyitott. A kezdés után pár perccel a Nasdaq index is veszteségbe csúszott.

A legfrissebb makrogazdasági mutatók alapján az amerikai gazdaság lendületes növekedésnek indulhat anélkül, hogy eközben túlfűtötté válna. A Fed héten esedékes kamatdöntő ülésétől ezért nem is várnak a piacok a monetáris szigorítás tervezettnél előbbre hozására utaló jelzéseket.

A gazdasági fellendülés reményében a DJIA index az év eleje óta 12,6 százalékkal, az S&P-500 index 13,0 százalékkal, a Nasdaq Composite index 9,2 százalékkal erősödött. Az indexek 12 hónap alatt sorrendben 35, 40 és 47 százalékkal erősödtek.

Az olajipari vállalatok részvényei az olaj árát követték felfelé, a tőzsdén kívüli forgalomban a hétfői nyitás előtt a Chevron, a Marathon Oil Corp, a Schlumberger, az Occidental Petroleum és a Marathon Petroleum részvények közel egy százalékkal erősödtek.



Az olajárak a javuló keresleti kilátások függvényében három áremelkedéssel zárt hét után hétfőn tovább emelkednek. Az olaj ára már régen visszanyerte a válság során elszenvedett veszteségeit, Brent ára 2019 májusi, a WTI ára pedig 2018 októberi szintnél jár.Hétfőn az amerikai piacok nyitásakor a WTI nyersolaj ára 0,82 százalékkal állt magasabban a nemzetközi kereskedelemben hordónként 71,49 dolláron, a Brent ára pedig 0,80 százalékkal ment fel 73,27 dollárra ordónként.Az eurót 0,17 százalékkal jegyzik erősebben 1,2127 dolláron, az arany spot ára 1,58 százalékkal unciánként 1848,11 dollárra csökkent.(MTI)