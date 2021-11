Tőzsde – Vegyes, többnyire gyenge kezdés várható az európai tőzsdéken

Az előző napi vegyes zárás után várhatóan csekély változással, egyértelmű irány nélkül nyitnak szerdán az európai értékpapírpiacok.

A piacok világszerte, így Európában is a Fed monetáris politikai ülésén meghozott döntés bejelentésére várnak. A Fed korábban adott jelzései alapján megkezdi mennyiségi monetáris gazdaságösztönző programjának fokozatos leépítését, a havi 120 milliárd dolláros eszközvásárlási program keretösszegének csökkentését és 2022 közepére teljes kivezetését.

A monetáris politikai kilátások mellett továbbra is a folyamatban lévő harmadik negyedéves eredménybeszámoló-szezon publikációi kötik le a tőzsdei befektetők figyelmét. Szerdán a nagyobbak közöl a Suez, a BMW, a Lufthansa, a Wolters Kluwer és az Intesa Sanpaolo teszi közzé negyedéves mérlegét.

A tőzsdén kívüli forgalomban kialakult árfolyamok alapján a főbb piacokon csekély, néhány pontos elmozdulás várható az árfolyamindexekben a kereskedés kezdetén. A londoni, frankfurti és párizsi indexek csekély csökkenéssel, a milánói szerény emelkedéssel kezdheti a szerdai kereskedést.

Kedden az európai tőzsdék vegyesen zártak. Az FTSE EuroFirst 300 páneurópai index 0,17 százalékos, a Stoxx Europe 600 index 0,14 százalékos emelkedéssel zárt, az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,37 százalékkal erősödött.

Az előző napon Londonban 0,19 százalékkal zárt alacsonyabban az FTSE-100 index, a frankfurti DAX 0,94 százalékkal emelkedett, Párizsban 0,49 százalékkal végzett magasabban. Milánóban 0,06 százalékos, Madridban 0,84 százalékos indexcsökkenéssel fejeződött be a keddi tőzsdenap.



Az amerikai tőzsdék kedden nyereséggel zártak, rekordon a harmadik egymást követő kereskedési napon. Az árfolyamok alakulása a tőzsdén kívüli forgalomban azonban szerdán már veszteséges kezdésre utalt a Fed döntésére való várakozás jegyében. A szerdai globális tőzsdenapot az ázsiai piacok vegyesen, többségében indexcsökkenéssel indították el. Az európai kereskedési idő kezdete előtt bő egy órával a tokiói index 0,4 százalékkal állt alacsonyabban, a sanghaji 0,1 százalékos, a sencseni pedig 0,2 százalékos csökkenést mutatott, a hongkongi pedig 0,7 százalékkal állt mínuszban. Szöulban 1,3 százalékkal csúszott veszteségben az index.Az olajár szerdán az amerikai készletek emelkedése miatt csökkent. A Brent ára az európai kereskedés kezdete előtt 1,09 százalékkal állt alacsonyabban a nemzetközi kereskedelemben hordónként 83,80 dolláron, a WTI ára pedig 1,51 százalékkal csökkent 82,64 dollárra.Az arany spot ára 0,38 százalékkal csökkent 1780,49 dollárra unciánként, az eurót 0,03 százalékkal jegyzik erősebben 1,1581 dolláron.(MTI)