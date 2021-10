Tőzsde – Vegyes nyitás várható Nyugat-Európában

Vegyesen, a stagnálástól az enyhe csökkenésig terjedő sávban nyithatnak a főbb nyugat-európai értéktőzsdék hétfőn, a figyelem az emelkedő energiaárakra és a gyorsjelentési szezon elindulásával a vállalati beszámolókra irányul a héten.

Európában nem várható a kereskedést befolyásoló gazdasági adat. Stockholmban dél körül hirdetik ki, hogy idén ki vagy kik nyerték el a közgazdasági Nobel-díjat.

Az utóbbi évek hagyományaihoz híven az Egyesült Államokban a nagybankok indítják el a gyorsjelentési szezont: a JPMorgan Chase szerdán, a Bank of America, a Citigroup és a Morgan Stanley csütörtökön, a Goldman Sachs pedig pénteken hozza nyilvánosságra harmadik negyedéves beszámolóját.

Ázsiában és a csendes-óceáni térségben vegyesen alakult a kereskedés, miután a dollár több mint kétéves csúcsra erősödött a jenhez képest, az olajárak pedig tovább emelkedtek.

A Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) 0,63 százalékos pluszban, 642,02 ponton állt közép-európai idő szerint reggel nyolc óra körül.

Tokió 1,58 százalékos pluszban, Sydney viszont 0,28 százalékos mínuszban zárt. Hongkong 1,75 százalékos, Sanghaj pedig 0,19 százalékos pluszban, míg Sencsen 0,08 százalékos mínuszban állt nyolc óra körül.

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára ismét többéves csúcsokra kúszott fel a szűkös kínálat és az emelkedő kereslet szorításában.



A decemberi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 1,60 százalékos pluszban, 83,71 dolláron, míg a novemberi szállítású WTI 2,04 százalékos nyereségben, 80,97 dolláron forgott nyolc óra körül.A Brent 83,50 dolláron 2018 októbere, a WTI pedig 81,03 dolláron 2014 októbere óta nem látott szinten is járt a hétfői ázsiai kereskedésben.Az arany ára csökken. Az azonnali jegyzésekben a nemesfém unciánkénti ára 0,04 százalékkal, 1755,88 dollárra, a decemberi szállítású aranyé pedig 0,07 százalékkal, 1756,20 dollárra esett a New York-i árupiacon.Pénteken vegyesen zártak a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek. London 0,25 százalékos, Milánó pedig 0,23 százalékos pluszban, míg Frankfurt 0,29 százalékos, Párizs 0,61 százalékos, Madrid pedig 0,09 százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,28 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,26 százalékkal csökkent. Az euróövezeti gyűjtőindexek közül az EuroStoxx50 0,61 százalékkal esett.New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,03 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,19 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,51 százalékos mínuszban zárt.(MTI)