Tőzsde – Vegyes kezdés az európai tőzsdéken

Vegyes indexekkel indult a kereskedés csütörtökön a főbb európai értékpapírpiacokon.

A tőzsdei befektetők világszerte Federal Reserve legutóbbi kamatdöntő ülésének jegyzőkönyvét nyugtázták a csütörtöki kereskedés kezdetén az ázsiai piacokon. Az amerikai monetáris politikai döntéshozók jelentős többsége egyetértett abban, hogy a kamatemelések ütemét hamarosan időszerű lesz alacsonyabb sebességfokozatba kapcsolni.

Az európai piacokon a befektetői döntésekre meghatározó volt az előzetes PMI-adatok szerdai publikálása is, amelyek szerint az euróövezet gazdasági aktivitása novemberben tovább zsugorodott, de a lassulás üteme mérséklődött az előző hónaphoz képest. A piacok most az európai országok fogyasztói és üzleti bizalmi adataira, valamint az Európai Központi Bank döntéshozóinak a nap folyamán esedékes nyilatkozataira várnak.

A páneurópai FTSEurofirst 300 index 0,58 százalékos emelkedéssel kezdett, a STOXX Europe 600 index 0,04 százalékkal alacsonyabban, az euróövezeti EuroStoxx50 index pedig 0,09 százalékkal magasabban.

Londonban az FTSE-100 index 0,04 százalékkal nyitott magasabban, a DAX 0,28 százalékkal erősödött a kezdéskor, a CAC-40 pedig Párizsban 0,11 százalékos emelkedéssel nyitott. Milánóban az FTSE MIB index 0,38 százalékos, a madridi IBEX-35 pedig 0,26 százalékos emelkedéssel kezdte a csütörtöki tőzsdenapot.

Az olajár szerdán kéthavi mélypontot érintett, csütörtökön pedig tovább araszolt lefelé. Az olajpiacot keresleti aggodalmak árnyékolják be, elsősorban a Kínában bevezetett járványvédelmi korlátozások gazdasági aktivitást fékező következményei miatt.

A WTI nyersolaj ára 77,80 dolláron állt az európai kereskedési idő kezdetén a nemzetközi piacon 0,17 százalékos napi csökkenéssel. A Brent ára 85,18 dollár hordónként, 0,26 százalékos csökkenéssel.

Az arany spot ára 1755,56 dollár unciánként, 0,36 százalékos emelkedéssel. Az eurót 0,10 százalékkal jegyzik erősebben, 1,04243 dolláron.(MTI)