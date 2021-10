Tőzsde – Vegyes kezdés az amerikai tőzsdéken

Vegyes indexekkel indult a kereskedés hétfőn az amerikai értékpapírpiacokon.

A DJIA-30 index 0,13 százalékos emelkedéssel kezdte a hétfői kereskedés, az S&P-500 index 0,15 százalékkal csökkent, a Nasdaq Composite pedig 0,28 százalékkal kezdett lejjebb.

A héten kezdődik a harmadik negyedévi vállalati eredmény beszámoló szezon a tőzsdéken. A beszámolók sorozatát a nagybankok indítják el. Szerdán teszi közzé jelentését a JPMorgan Chase, a Bank of America, a Citigroup, a Morgan Stanley, a Wells Fargo és a Goldman Sachs.

Pénteken pozitív kezdés után veszteséggel zártak az amerikai tőzsdék a csalódást keltő foglalkoztatási adatok miatt, aggodalmat keltve a gazdasági fellendülés elhúzódásával kapcsolatban. Az amerikai privátszféra 194 ezerrel növelte alkalmazottai számát az elmúlt hónapban, szemben a félmilliós piaci várakozásokkal. A hetet azonban a főbb indexek ezzel együtt is nyereséggel fejezték be. A DJIA 1,2 százalékossal, az S&P index 0,8 százalékossal, a Nasdaq Composite pedig 0,1 százalékossal.



Az árfolyamok csökkenéséhez hozzájárult az olajárak nagymértékű emelkedésével keltett inflációs aggodalom is. Az olajárak emelkedése azonban az olajipari vállalatok körében a részvényárfolyamok emelkedéséhez vezetett. A tőzsdén kívüli forgalomban így a hétfői kezdés előtt a Chevron Corp, az Exxon Mobil és a többi nagy olajtársaság részvénye másfél és három százalék közötti árfolyamnyereségre tett szert.A Southwest Airlines részvénye járatlemondások miatt két százalékot veszített a tőzsdei nyitás előtt.Az amerikai WTI nyersolaj ára közel három százalékkal is emelkedett hétfőn és 81 dollár felett hét éves csúcsot ért el. A Brent nyersolaj ára 84 dollár felett ért el új három éves csúcsot.Az amerikai kereskedés kezdetén a WTI ára 81,03 dolláron állt hordónként a nemzetközi kereskedelemben 2,12 százalékos napi emelkedéssel. A Brent ára 1,76 százalékkal ment fel 83,84 dollárra. A WTI 71 százalékkal, a Brent 67 százalékkal áll az év eleji ára felett.A dollárnak a hat vezető nemzetközi fizetőeszközzel szemben tartott árfolyama alapján kalkulált dollár-index egy éves csúcsnál járt hétfőn 94,3 pont felett. Az amerikai kereskedési idő kezdetén a jegyzés 94,2 ponton állt 0,15 százalékos emelkedéssel.Az euró árfolyama 14 havi mélypontnál jár 1,1550 dollárnál. A jegyzés az amerikai kereskedés kezdetén 1,1568 dolláron állt 0,01 százalékos csökkenéssel.Az arany spot ára 0,12 százalékkal csökkent unciánként 1754,63 dollárra. A múlt héten pénteken az arany ára szeptember vége óta a legmagasabb szintet érte el a várakozásoktól elmaradó foglalkoztatási adatok miatt.(MTI)