Tőzsde – Vegyes kezdés az amerikai tőzsdéken

Vegyes indexekkel nyitottak az amerikai tőzsdék csütörtökön, a harmadik negyedév első kereskedési napján.

A DJIA-30 index 0,20 százalékos emelkedéssel, az S&P-500 index 0,10 százalékos erősödéssel új rekordon kezdte a kereskedést, a Nasdaq Composite viszont 0,06 százalékkal nyitott alacsonyabban. Pár perccel a kereskedés kezdte után a Nasdaq index is emelkedésbe billent.

A DJIA szerény veszteséggel fejezte be a június hónapot, az S&P index pedig közel 2 százalékos nyereséggel, a Nasdaq index pedig közel 6 százalékos emelkedéssel. A DJIA index előtte négy egymást követő hónapot zárt nyereséggel, az S&P és Nasdaq indexeknek pedig a június volt sorban az ötödik nyereséges hónapja. A második negyedévet a DJIA index 5 százalékos, az S&P index 8 százalékos, a Nasdaq tíz százalékos nyereséggel fejezte be. Az év eleje óta a DJIA index közel 13 százalékos, az S&P index 14 százalékos, a Nasdaq index több mint 12 százalékos nyereséget halmozott fel.



Az olajár emelkedett csütörtökön. Piaci értesülések szerint az OPEC+ napi 500 ezer hordó helyett napi 400 ezer hordóval készül mérsékelni augusztustól decemberig minden hónapban önkéntes termeléskorlátozási kvótáját.A WTI ára 3,28 százalékkal állt magasabban az amerikai kereskedési idő kezdetén a nemzetközi kereskedelemben hordónként 75,88 dolláron, a Brent ára 2,53 százalékkal ment fel 76,51 dollárra. A WTI ára több mint 10 százalékkal, a Brent ára több mint 8 százalékkal ment fel június hónapban. Az év eleje óta a WTI ára 60 százalékkal, a Brent ára 47 százalékkal ment fel.Az eurót 0,13 százalékkal jegyzik erősebben 1,1870 dolláron, az arany spot ára 0,50 százalékkal emelkedett unciánként 1779,15 dollárra.(MTI)