Tőzsde – Pozitív kezdés várható az európai tőzsdéken

Indexemelekdésre lehet számítani hétfőn az európai tőzsdéken a kereskedés kezdetén.

A tőzsdén kívüli forgalomban kialakult árfolyamok alapján a főbb piacokon az árfolyamindexek 0,2-0,4 százalékos emelkedésére van kilátás a nyitáskor.

A héten elsősorban a folyamatban lévő harmadik negyedévi vállalati eredménybeszámoló-szezon esedékes publikációira figyelnek majd a tőzsdei befektetők. Fontos tájékozódási pont lesz az ifo gazdaságkutató intézet októberi német üzleti hangulatindexe is. A befektetők továbbra is nagy figyelmet szentelnek az inflációs kilátások alakulásának. Az euróövezeti infláció szeptemberben 13 éves csúcsot ért el.

Pénteken nyereséggel zártak az európai tőzsdék. A páneurópai FTSE EuroFirst 300 index 0,48 százalékkal, a Stoxx Europe 600 index 0,46 százalékkal zárt magasabban, az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,80 százalék emelkedést ért el pénteken.

Londonban 0,20 százalékkal erősödött az FTSE,100 index, a frankfurti DAX 0,46 százalékkal emelkedett, a CAC-40 Párizsbab 0,71 százalék erősödéssel másfél havi csúcson zárt. Milánóban 0,18 százalékos emelkedéssel tíz heti csúcson, Madridban viszont 0,42 százalékos indexcsökkenéssel fejeződött be a pénteki tőzsdenap.



Az olajár emelkedik, a Brent 86 dollár felett három éves csúcsnál, a WTI 84 dollár felett hét éves csúcsnál jár. Az európai kereskedés kezdete előtt mintegy másfél órával a Brent 86,26 dolláron 0,85 százalékkal állt magasabban, a WTI ára pedig 0,97 százalékkal ment fel 84,57 dollárra.Az arany spot ára unciánként 1799,43 dolláron 0,39 százalékos emelkedést mutat, az eurót 0,12 százalékkal jegyzik erősebben 1,1658 dolláron.(MTI)