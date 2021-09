Tőzsde – Pozitív kezdés várható az európai tőzsdéken

Indexemelkedésre lehet számítani kedden az európai tőzsdéken az előző napi nagy gyengülés korrekciójaként, ami több havi mélypontra küldte vissza a főbb indexeket.

A tőzsdén kívüli forgalomban kialakult árfolyamok alapján a vezető indexek 0,3-0,6 százalékos emelkedése várható a kereskedés kezdetén.

Hétfőn nagy veszteséggel zártak az európai tőzsdék a globális gazdasági növekedéssel és az inflációs nyomás alakulásával szemben felmerült aggodalmak miatt. Az FTSE EuroFirst 300 európai index 1,70 százalékkal csökkent, a Stoxx Europe 600 index 1,67 százalékkal végzett alacsonyabban, az euróövezeti EuroStoxx50 index 2,11 százalékkal esett.

Londonban 0,86 százalékkal csökkent az FTSE-100 index július 20 óta a legalacsonyabbra. Frankfurtban a DAX 2,31 százalékos eséssel végzett négy havi mélyponton. A CAC-40 Párizsban 1,74 százalékkal két havi mélypontra csökkent. Szintén két havi mélyponton végzett a milánói tőzsdeindex 2,57 százalékos eséssel. A madridi index 1,20 százalékos csökkenéssel fejezte be a hétfői kereskedést.

Nagy eséssel fejezték be a hétfői tőzsdenapot az amerikai indexek is. A DJIA július közepi, az S&P és Nasdaq indexek májusi mélypontra estek vissza. A keddi globális tőzsdenapot a távol-keleti piacok vegyes indexekkel indították el kedden. Tokióban és Hongkongban csökkentek az árfolyamok, a kínai tőzsdéken és Szöulban pedig emelkedtek.



Az olaj ára három kereskedési napja az első alkalommal emelkedett. A legfrissebb felmérések szerint a Mexikói-öbölben az olajkutak termelési kapacitásának egy része még hónapokig nem fog visszatérni a piacra a hurrikán által okozott károk miatt.A Brent nyersolaj ára az európai kereskedés kezdete előtt bő egy órával hordónként 74,50 dolláron 0,78 százalékkal állt magasabban a nemzetközi kereskedelemben, a WTI ára pedig 0,91 százalékkal emelkedett 70,93 dollárra.Az arany spot ára 0,12 százalékkal csökkent unciánként 1761,75 dollárra, az eurót 0,04 százalékkal jegyzik erősebben 1,1732 dolláron.(MTI)