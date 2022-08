Tőzsde – Pozitív kezdés az európai tőzsdéken

Indexemelkedéssel indult a kereskedés pénteken a főbb európai értékpapírpiacokon.

A Stoxx Europe 600 páneurópai index 0,11 százalékos, az euróövezeti EuroStoxs50 index 0,14 százalékos emelkedéssel nyitott pénteken.

Londonban 0,28 százalékos emelkedéssel kezdte a kereskedést az FTSE-100 index, a frankfurti DAX 0,29 százalékkal, Párizsban a CAC-40 index 0,23 százalékkal kezdett magasabban. Milánóban 0,28 százalékos, Madridban 0,22 százalékos indexemelkedéssel indult a pénteki tőzsdenap.

Az olajár vegyesen alakult, a hetet azonban öt százalék körüli emelkedéssel fejezheti be. Az európai piacok nyitásakor a WTI nyersolaj ára 0,12 százalékkal állt alacsonyabban, a Brent nyersolajé pedig 0,14 százalékkal magasabban a globális kereskedési nap kezdeténél, hordónként 94,22 és 99,74 dolláros áron.

Az arany ára emelkedett pénteken és már sorban a negyedik nyereséges hétzárás felé tart. Részben a dollár árfolyamának a gyengülése miatt is, ami a vártnál alacsonyabb inflációs adatok miatt következett be, mivel a piacok a korábban várt 75 bázispont helyett 50 bázispontos dollárkamat-emelésnek adnak nagyobb valószínűséget.



Az arany spot ára 0,18 százalékkal emelkedett unciánként 1792,76 dollárra, az eurót 0,10 százalékkal jegyzik gyengébben 1,0308 dolláron.Az euró 1,03 feletti jegyzése egy hónapja a legmagasabbnak számít. A piacon 50 bázispontos kamatemelést várnak az Európai Központi Bank szeptemberi ülésétől.(MTI)