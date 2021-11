Tőzsde – Pozitív kezdés az amerikai tőzsdéken

Erősödő kezdéssel tetézték hétfőn az amerikai tőzsdeindexek pénteki rekordzárásukat.

New Yorkban a DJIA-30 index 0,56 százalék, az S&P-500 index 0,22 százalék, a Nasdaq Composite index 0,17 százalék emelkedéssel kezdte a hétfői kereskedést.

Pénteken emelkedéssel zártak az indexek, és a hetet is nyereséggel fejezték be, az ötödiket egymás után. A DJIA 1,4 százalékkal, az S&P 2,0 százalékkal, a Nasdaq 3,2 százalékkal emelkedett az elmúlt héten.

Az indexek elsősorban a folyamatban lévő harmadik negyedévi vállalati eredménybeszámoló-szezon várakozáson felüli jelentéseinek köszönhetően emelkednek, de makrogazdasági mutatók is segítenek benne. Pénteken például a foglalkoztatás várakozáson felüli októberi növekedéséről jelent meg adat, a munkanélküliségi ráta pedig a legalacsonyabbra csökkent a koronaválság kezdete óta.

Az előttünk álló héten a tőzsde legfontosabb tájékozódási pontja a szerdán esedékes inflációs adat lesz.



Az olajár emelkedett hétfőn, amit annak tulajdonítanak piaci megfigyelők, hogy az OPEC+ figyelmen kívül hagyta a termelés növelésére tett amerikai felszólításokat. Mindemellett Kína októberi olajimportja három éve a legkisebbre csökkent.Az amerikai piacok nyitásakor a WTI nyersolaj ára 0,57 százalékkal állt magasabban a nemzetközi kereskedelemben hordónként 81,73 dolláron, a Brent ára pedig 0,56 százalékkal emelkedett 83,20 dollárra. A WTI ára 73 százalékkal, a Brent ára 66 százalékkal áll az év eleji felett.Az arany spot ára 0,36 százalékkal emelkedett unciánként 1823,36 dollárra, az eurót 0,03 százalékkal jegyzik erősebben 1,1571 dolláron.(MTI)