Tőzsde – Pozitív kezdés az amerikai tőzsdéken

Indexemelkedéssel indult a kereskedés csütörtökön az amerikai értékpapírpiacokon a vártnál gyengébbnek bizonyult harmadik negyedévi GDP-növekedési adat ellenére is. A befektetők figyelmét elsősorban a vállalati eredménybeszámoló szezon köti le.

New Yorkban a DJIA-30 index 0,32 százalékos, az S&P-500 index 0,46 százalékos, a Nasdaq Composite index 0,42 százalékos emelkedéssel kezdte a kereskedést.

A Ford Motor Co. részvénye a nyitás előtt több mint tíz százalékkal erősödött a várnál jobb harmadik negyedévi adatok láttán és a megemelt éves előrejelzésnek köszönhetően. Hasonlóképpen a General Motors részvénye is szépített két százalékot a tőzsdén kívüli forgalomban a szerdán elszenvedett, öt százalékot meghaladó gyengüléshez képest.

A várakozáson felüli eredmények gyarapodása rekordszintre emelte a héten a DJIA és az S&P-500 indexeket. Az S&P index tagvállalatainak a nyeresége elemzői várakozások szerint az idei harmadik negyedévben összességében közel negyven százalékkal haladja majd meg a tavalyi harmadik negyedévit. A beszámolószezon kezdete előtt még harminc százalékos javulást várt a piac.

Az olaj ára a készletek növekedése miatt csökken.

A Brent ára két heti mélypontra csúszott le és több mint három százalékkal marad el a héten korábban elért három éves csúcstól. A WTI szintén két heti mélypontnál jár és négy százalékkal marad el a hétfőn elért hét éves árcsúcstól. A WTI ára 74 százalékkal, a Brent ára 67 százalékkal áll az év eleji felett.

A WTI ára hordónként 82,18 dolláron áll 0,58 százalékos csökkenéssel, a Bent ára pedig 0,73 százalékkal áll alacsonyabban 83,96 dolláron hordónként.



Az arany ára átlépte csütörtökön az 1800 dollárt, főként a dollár árfolyamának a csökkenését tükrözve. A dollárnak a főbb devizákkal szemben tartott árfolyama alapján kalkulált dollárindex csütörtökön a vártnál gyengébbnek bizonyult harmadik negyedévi amerikai GDP-növekedés miatt csökkent.Az amerikai piacok nyitásakor az arany spot ára 0,35 százalékkal állt magasabban unciánként 1803,01 dolláron, a dollárindex pedig 0,15 százalékkal csökkent 93,66 pontra.Az eurót 0,34 százalékkal jegyzik erősebben 1,1639 dolláron.(MTI)