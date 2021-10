Tőzsde – Pozitív kezdés az amerikai tőzsdéken

A várakozáson felüli eredménybeszámolóknak köszönhetően nagy indexemelkedéssel indult a kereskedés csütörtökön az amerikai értékpapírpiacokon.

A DJIA-30 index 1,18 százalékos, az S&P-500 index 0,98 százalékos, a Nasdaq Composite index 1,01 százalékos emelkedéssel kezdte a csütörtöki kereskedést.

Szerdán a DJIA index változatlanul zárt, az S&P és Nasdaq indexek emelkedtek.

A JP Morgan és a BlackRock várakozáson felüli beszámolóját követően hasonlóan pozitív meglepetéssel szolgáltak a Citigroup, a Wells Fargo, a Bank of America, a Morgan Stanley és az UnitedHealth is. A részvények egy és három százalék közötti erősödést értek el a tőzsdén kívüli forgalomban a csütörtöki nyitás előtt.

Az olajár újbóli emelkedésével az energiaipari cégek részvényei is erősödtek. A Chevron Corp és az Exxon Mobil egy százalék körüli emelkedést ért el. Az olajár emelkedése az amerikai üzemanyag és olajtermék készletek vártnál nagyobb múlt heti csökkenésére vezethető vissza. Az olajpiac emellett nem tartja kizártnak azt sem, hogy az emelkedő gázárak miatt a téli hónapokban a korábban becsültnél nagyobb kereslet mutatkozik majd az olaj iránt.



Az amerikai tőzsdék nyitásakor a WTI ára 0,86 százalékkal állt magasabban a nemzetközi kereskedelemben 81,13 dolláron, a Brent ára pedig 1,14 százalékkal emelkedett 84,13 dollárra.Az arany spot ára 0,31 százalékkal unciánként 1798,25 dollárra ment fel, az eurót 0,01 százalékkal jegyzik magasabban 1,1597 dolláron.(MTI)