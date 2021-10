Tőzsde – Pozitív kezdés az amerikai tőzsdéken

Indexemelkedéssel indult a kereskedés szerdán az amerikai értékpapírpiacokon.

A DJIA-30 index 0,07 százalékos, az S&P-500 index 0,28 százalékos, a Nasdaq Composite index 0,52 százalékos emelkedéssel kezdte a kereskedést.

A befektetői kockázatvállalási hajlandóságot kissé megingatta a tőzsdei nyitás előtt közzétett, a várakozásoknál mind havi, mind éves bázison magasabbnak bizonyult szeptemberi inflációs adat. A befektetők attól tartanak, hogy a várakozásoktól eltérő inflációs adatok monetáris szigorítási tervének a módosítására késztethetik a Fed-et.

Kedden csökkentek az indexek fontos makrogazdasági adatok közzétételét, valamint a harmadik negyedévi eredménybeszámoló szezon kezdetét megelőző kivárás keretében. A csökkenéshez hozzájárult az IMF lefelé módosított világgazdasági növekedési prognózisa is, amely az amerikai GDP-növekedési előrejelzést is lefelé igazította 6 százalékra 7 százalékról.

A szerdán kezdődő eredménybeszámoló szezonnal szemben viszont pozitívak a várakozások, előrejelzések szerint az S&P-index tagvállalatai átlagosan közel harminc százalékos nyereségnövekedésről számolnak be éves bázison.

A nagyobb pénzintézetek nyitották meg a harmadik negyedévi tőzsdei eredménybeszámoló szezont a szerdai kereskedés kezdete előtt publikált mérleggel. A várakozáson felül eredményt bemutató JPMorgan- és BlackRock-részvények erősödtek.

Az olajár keresleti aggodalmak miatt csökken. A főbb gazdaságok növekedési kilátásait ugyanis az inflációs nyomás mellett a feldolgozóipari termelést lassító beszállítói fennakadások is rontják. Ezeket az aggodalmakat támasztotta alá az IMF kedden publikált világgazdasági növekedési jelentése is, amely esetenként jelentős mértékben lejjebb korrigálta a nagyobb nemzetgazdaságok idei GDP-növekedési előrejelzését.



Az amerikai piacok nyitásakor a WTI nyersolaj ára 0,79 százalékkal állt alacsonyabban a nemzetközi kereskedelemben hordónként 80,00 dolláron, a Brent ára pedig 0,80 százalékkal csökkent 82,75 dollárra. A WTI ára 69 százalékkal, a Brent ára 65 százalékkal áll az év eleji felett.Az arany spot ára 0,50 százalékkal 1768,81 dollárra emelkedett unciánként, az eurót 0,27 százalékkal jegyzik erősebben 1,1562 dolláron.(MTI)