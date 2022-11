Tőzsde – Negatív korrekcióval indulhat a kereskedés a tőzsdén az elemző szerint

Az amerikai jegybank szerdán este jelentősen rontott a nemzetközi befektetői hangulaton, így a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) is mínuszos nyitásra számít csütörtökön az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában jelezte: a BUX index grafikonján a 41 ezer pontos szintre érdemes figyelni, ami most már fontos támaszként funkcionál.

A vezető részvények közül az OTP árfolyamában 9100 forintnál húzódik fontos szint; bár szerdán felette zárt a bankpapír, várhatóan csütörtökön ismét alatta nyit az elemző szerint. A Mol árszintjei nem változtak, továbbra is a 2500 forintos ellenállás áttörésével próbálkozik.

A Richter árfolyama tovább emelkedett, a következő meghatározó ellenállási szint 8400 forintnál található. A Magyar Telekom “lefordult” a 300 forintos szintről, támasz 292 forintnál húzódik.

A szakértő kitért arra is, hogy a Mol pénteken hajnalban teszi közzé a harmadik negyedéves eredményeit. A magas földgáz- és kőolajárak továbbra is rendkívül előnyösek a kutatás-termelés divíziónak. Kifejtette: az Ural árelőnye a Brent olajhoz képest csökkent ebben a negyedévben, de a magas finomítói marzsok és a megnőtt kereslet miatt ezúttal is kitűnő eredményre lehet számítani a finomítás-kereskedelem üzletágban. A hatósági üzemanyagárak kedvezményezetti körének szűkítésével a fogyasztói szolgáltatások szegmens teljesítménye is javulhatott az előző negyedévhez képest.

A hatósági üzemanyag-ársapka mellett jelentős extraprofit-adó is fogja terhelni a Mol eredményét a fogyasztói szolgáltatások divízióban a kiskereskedelmi forgalom után, és a finomítás-kereskedelem üzletágban a Brent-Ural árkülönbözet után – tette hozzá.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 360,34 pontos, 0,88 százalékos emelkedéssel, 41 414,05 ponton zárt szerdán, a részvénypiac forgalma 10,6 milliárd forint volt. A Mol árfolyama nem változott, 2484 forint maradt, forgalma 2,9 milliárd forintot ért el. Az OTP-részvények ára 78 forinttal, 0,86 százalékkal 9108 forintra nőtt, 5,1 milliárd forintos forgalomban. A Magyar Telekom árfolyama 3,5 forinttal, 1,18 százalékkal 293,50 forintra csökkent, forgalma 82,4 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 190 forinttal, 2,32 százalékkal 8370 forintra emelkedett, a részvények forgalma 2,3 milliárd forintot ért el.(MTI)