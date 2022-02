Tőzsde – Nagy indexveszteség várható az európai tőzsdéken

Nagy indexveszteség várható csütörtökön az európai értékpapírpiacok nyitásakor az ukrán-orosz feszültség erősödése miatt.

A tőzsdén kívüli forgalomban kialakult árfolyamok alapján a csütörtöki kezdéskor a vezető európai indexek akár 2-4 százalékkal is eshetnek.

A főbb európai részvényindexek szerdán pozitív kezdés után a délutáni kereskedés során gyengültek, a DAX a korai nyereséget visszafordítva 0,42 százalékos csökkenéssel, 11 hónapos mélyponton zárt. A piaci hangulat a fokozott háborús aggodalmak miatt romlott.

Az FTSE EuroFirst 300 páneurópaiindex 0,20 százalékkal, a Stoxx Europe 600 index 0,28 százalékkal csökkent, az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,30 százalékkal végzett alacsonyabban.

A londoni FTSE-100 index 0,05 százalékkal emelkedett, a CAC-40 Párizsban 0,10 százalékkal zárt alacsonyabban ami az index hatodik egymást követő veszteséges kereskedési napja lett. Madridban az IBEX-35 index 0,63 százalékos, csökkenéssel négy hete a legalacsonyabban zárt. A milánói FTSE MIB indexe 0,35 százalékos csökkenéssel az ötödik egymást követő napja csökkent és négy hete a legalacsonyabb szinten zárta a szerdai kereskedést.

Az amerikai tőzsdeindexek is csökkentek szerdán. A Dow Jones több mint 460 pontot veszített, és mintegy 11 hónapja a legalacsonyabb szinten zárt; az S&P 500 1,8százalékot esett, ezzel a negyedik napon is kiterjesztette veszteségeit, és még mélyebbre zuhant a korrekciós területre; a Nasdaq pedig 2,6százalékot esett. A befektetők már eleve nyugtalanok a Federal Reserve azon tervének lehetséges hatásait illetően, hogy a rendkívül alacsony kamatlábak és más, a részvényárfolyamokat fellendítő ösztönző intézkedések visszavonásával megpróbálja lehűteni az inflációt.

Ázsiában az indexek eséssel indították el a geopolitikai feszültség erősödésével terhelt csütörtöki tőzsdenapot. Tokió 1,8 százalékos veszteséggel zárt, a sanghaji index pedig 1,9 százalékos, a sencseni 2,1 százalékos veszteségben járt az európai kereskedés kezdete előtt két órával. Hongkongban 3,3 százalékos, Tajpejben 2,5 százalékos, Szöulban 2,6 százalékos veszteséget mutattak a tőzsdeindexek.



Az olaj 2014 óta először átlépte a 100 dolláros hordónkénti árat, miután a kelet-ukrajnai csapatmozdulatok aggodalmakat keltettek, hogy egy európai háború megzavarhatja a globális energiaellátást. Az olajárak több mint 5 dollárral ugrottak meg az orosz szállítások lehetséges zavarai miatti aggodalomra.Az európai kereskedés kezdete előtt két órával a WTI ára 96,88 dolláron állt 5,20 százalékos emelkedéssel, a Brent ára pedig 5,32 százalékkal ment fel 101,99 dollárra.Az arany 2021 januárja óta a legmagasabb, 13 hónapos csúcsot ért el két százalékos emelkedéssel 1948,77 dolláron. A bizonytalan időkben biztonságos értéktárolónak számító arany februárban mintegy 8százalékkal emelkedett. A nemesfém 2020 júliusa óta a legjobb havi emelkedés felé tart. Az európai kereskedés kezdete előtt két órával az arany spot ára unciánként 1942,61 dolláron állt 1,84 százalékos emelkedéssel.Az eurót 1,12282 dolláron jegyzik 0,71 százalékkal gyengébben.(MTI)