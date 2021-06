Tőzsde – Minimális emelkedéssel nyithat Európa

Emelkedéssel nyithatnak a főbb nyugat-európai értéktőzsdék pénteken, miután New Yorkban újabb történelmi csúcsra húzta fel az S&P 500-as indexet és a Nasdaq-piac összetett mutatóját Joe Biden amerikai elnök bejelentése, miszerint megállapodtak egy átfogó infrastrukturális beruházási tervről.

Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a londoni FTSE-100 mutató 0,11 százalékkal, a frankfurti DAX-30 index 0,23 százalékkal, a párizsi CAC-40 index pedig 0,16 százalékkal kúszhat feljebb a nyitásban.

Biden elnök közölte, hogy heteken át tartó tárgyalások eredményeként sikerült kétpárti megállapodásra jutni a szenátusban az infrastruktúra fejlesztését célzó, 1200 milliárd dollár értékű programról, amelynek alapján a következő nyolc évben több száz milliárd dollárt fordítanak egyebek között utak, hidak, repülőterek építésére és felújítására, valamint az elektromos járművekhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésére. De több száz milliárd dollár jut például a vízhálózat fejlesztésére, a szélessávú internet kiépítésére, környezeti károk helyreállítására és az energetikai infrastruktúra fejlesztésére.

A kedvező hír hatására Ázsiában és a csendes-óceáni térségben kivétel nélkül emelkedtek a vezető indexek pénteken. A Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) közép-európai idő szerint reggel nyolc óra körül 0,94 százalékos pluszban, 702,78 ponton állt. Tokió 0,65 százalékos, Sydney pedig 0,45 százalékos pluszban zárt, míg Szöulban 0,34 százalékos, Sanghajban 1,26 százalékos, Sencsenben 1,48 százalékos, Hongkongban pedig 1,44 százalékos emelkedésben álltak az irányadó indexek közép-európai idő szerint reggel nyolc óra körül.



Csütörtökön emelkedéssel zárt Európa és New York is.A londoni FTSE-100 mutató 0,51 százalékos, a frankfurti DAX-index 0,86 százalékos, a párizsi CAC-40 index 1,22 százalékos, a madridi IBEX 1,34 százalékos, a milánói FTSE MIB pedig 1,38 százalékos pluszban fejezte be a napot.A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,87 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,95 százalékkal emelkedett. Az euróövezeti gyűjtőindexek közül az EuroStoxx50 1,14 százalékkal kúszott feljebb.New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,95 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,58 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,69 százalékos pluszban zárt. A határidős indexek mérsékelt emelkedést valószínűsítenek a pénteki nyitásra.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára több éves csúcsok közelében mozog, miután Európában, Kínában és az Egyesült Államokban fellendült a kereslet a koronavírus-járvány visszaszorításának hatására.Az augusztusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,09 százalékos pluszban, 75,63 dolláron, a WTI pedig 0,11 százalékos nyereségben, 73,38 dolláron forgott péntek reggel nyolc órakor.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,22 százalékkal, 1779,10 dollárra, az augusztusi szállítású aranyé pedig 0,16 százalékkal, 1779,50 dollárra nőtt a New York-i árupiacon.(MTI)