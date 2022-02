Tőzsde – Mérsékelt emelkedéssel indulhat a tőzsde az elemző szerint

Mérsékelt emelkedéssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén szerdán az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában közölte, a nemzetközi befektetői hangulat továbbra is pozitív, miután enyhült az orosz-ukrán feszültség. A magyarországi árfolyamokra azonban hatást gyakorolhat az Európai Bíróság szerdán várható ítélete a jogállamisági mechanizmus ügyében.

Az elemző szerint a vezető részvények közül az OTP árfolyamában fontos támaszt képez a 200 napos mozgóátlag 17 150 forint közelében, míg rövidtávú ellenállás 17 500 forintnál húzódik. A Mol grafikonján 2600 forintnál található támasz, és 2650 forintnál ellenállás.

A Richter is próbál felfelé korrigálni, de 8 ezer forintnál fontos ellenállás húzódik. A Magyar Telekom a negatív hangulatban is jól teljesített, ellenállási szintek 435, majd 440 forintnál találhatók – ismertette Varga Zoltán.



A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 33,36 pontos, 0,07 százalékos emelkedéssel, 51 295,36 ponton zárt kedden, a részvénypiac forgalma 14,6 milliárd forint volt. A Mol változatlan árfolyamon, 2648 forinton zárt, forgalma 1,8 milliárd forint volt. Az OTP-részvények ára 50 forinttal, 0,29 százalékkal 17 355 forintra csökkent, forgalmuk 10,9 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 2,0 forinttal, 0,46 százalékkal 433,50 forintra nőtt, forgalma 52,6 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 55 forinttal, 0,70 százalékkal 7950 forintra emelkedett, a részvények forgalma 1,6 milliárd forintot ért el.(MTI)