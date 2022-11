Tőzsde – Kis emelkedéssel indulhat a kereskedés a tőzsdén

Kis emelkedéssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) kedden az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött előrejelzésében kiemelte: továbbra is a 44 ezer pontos szint felett mozog a BUX index, hétfőn ismét sikerült megerősíteni.

A vezető részvények közül tovább araszolhat felfelé az OTP, a következő lélektani szint 11 ezer forintnál húzódik, míg a 200 napos mozgóátlag fontos támaszt jelent 10 066 forintnál. A Mol a 200 napos mozgóátlag felé indult, ami 2737 forintnál képez meghatározó ellenállási szintet.

A Richter továbbra is negatív korrekciós hullámban van, támasz 7950 forintnál található. A Magyar Telekom esetében sem változtak a szintek, 324 forintnál ellenállás, 310 forintnál támasz húzódik – jelezte az elemző.

A kommentárban kitért arra is: a Mol hétfőn bejelentette, hogy Vecsés határában, 2100 méteres mélységben jelentős mennyiségű kőolajat találtak, ami a Mol hazai kitermelését 10 százalékkal, Magyarországét pedig 5 százalékkal emelheti.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 97,80 pontos, 0,22 százalékos emelkedéssel, 44 592,90 ponton zárt hétfőn, a részvénypiac forgalma 7,3 milliárd forint volt. A Mol 18 forinttal, 0,67 százalékkal 2698 forintra erősödött, 1,1 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 40 forinttal, 0,38 százalékkal 10 620 forintra nőtt, forgalmuk 5,1 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 1,0 forinttal, 0,31 százalékkal 321,50 forintra emelkedett, forgalma 38,3 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 25 forinttal, 0,31 százalékkal 7975 forintra csökkent, a részvények forgalma 769,9 millió forintot ért el.(MTI)