Tőzsde – Gyenge kezdés várható az európai tőzsdéken

Indexcsökkenésre lehet számítani csütörtökön az európai tőzsdék nyitásakor. A tőzsdén kívüli árfolyamok alapján a vezetői indexek 0,2 százalékos csökkenéssel kezdhetik a kereskedést.

Szerdán az európai indexek nyereséggel zártak, Frankfurt kivételével.

Az európai árfolyammutatók közül az FTSE EuroFirst 300 és a Stoxx Europe 600 kompozit indexek 0,47 és 0,48 százalékos erősödéssel fejezték be a szerdai tőzsdenapot, az euróövezeti EuroStoxx50 index pedig 0,74 százalékkal végzett magasabban.

Az indexek elsősorban a némi csökkenéssel együtt is kedvező európai feldolgozóipari teljesítménymutatóknak, illetve vállalati eredménybeszámolóknak köszönhetően emelkedtek szerdán.

A londoni FTSE-100 index 0,42 százalékkal zárt magasabban. Párizsban a CAC-40 index 1,18 százalékos emelkedéssel két heti csúcson zárt. Milánóban 0,66 százakkal erősödött a tőzsdeindex, megközelítve ezzel az augusztus közepén elért 13 éves csúcsot. A madridi tőzsdeindex 1,64 százalékos erősödéssel három heti csúcson végzett.

Frankfurtban a DAX index 0,07 százalékkal zárt alacsonyabban, miután júliusban 5,1 százalékkal esett vissza a kiskereskedelmi forgalom. Elemzők 0,9 százalékos csökkenést vártak a júniusi 4,5, illetve a májusi 4,6 százalékos növekedés után.



A szerdai kereskedést az amerikai tőzsdeindexek vegyesen fejezték be. A DJIA index csökkent, az S&P-500 index kissé emelkedett, a Nasdaq Composite új rekordon fejezte be a kereskedést.A csütörtöki globális tőzsdenap is vegyes indexekkel indult a távol-keleti piacokon. Az európai kezdés előtt másfél órával a tokiói index 0,1 százalékos veszteséget mutatott, a sanghaji 0,5 százalékkal járt nyereségben, a sencseni viszont 0,5 százalékkal veszteségben. A hongkongi index 0,2 százalékkal, a szöuli 0,8 százalékkal csökkent.Az olajár csütörtökön is csökkent. Az OPEC és a nagy olajtermelők informális együttműködése az OPEC+ szerdán megállapodott kitermelés korábbi terveknek megfelelő ütemű növelésében. Eszerint az olajtermelést decemberig napi 400 ezer hordóvak növelik minden hónapban.Az európai kereskedés kezdete előtt másfél órával a Brent nyersolaj ára hordónként 71,37 dolláron 0,31 százalékkal állt alacsonyabban a nemzetközi kereskedelemben, a WTI ára pedig 0,36 százalékkal csökkent 68,34 dollárra.Az arany spot ára 1813,71 dollár unciánként, változatlan. Az eurót 1,1839 dolláron jegyzik, 0,01 százalékkal gyengébben.(MTI)