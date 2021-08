Tőzsde – Gyenge kezdés várható az európai tőzsdéken

Indexcsökkenésre lehet számítani csütörtökön az európai értékpapírpiacokon. A tőzsdén kívüli forgalomban kialakult árfolyamok alapján a vezető indexek fél és egy százalék körüli gyengüléssel kezdhetik a kereskedést.

Az európai tőzsdék vegyes indexekkel fejezték be a szerdai kereskedést. Az európai FTSE EuroFirst 300 és Stoxx Europe 600 európai indexek 0,06 és 0,14 százalékkal emelkedtek, az euróövezeti EuroStoxx50 index pedig 0,17 százalékkal zárt alacsonyabban.

Londonban 0,16 százalékkal csökkent az FTSE-100 index, a frankfurti DAX 0,28 százalékkal emelkedett, Párizsban 0,73 százalék veszteséggel zárt a CAC-40 index. A milánói tőzsde 0,50 százalékos, a madridi pedig 1,18 százalékos indexemelkedéssel fejezte be a szerdai kereskedést.

Az amerikai tőzsdék indexcsökkenéssel fejezték be a szerdai kereskedést a Fed júliusi kamatdöntő ülése jegyzőkönyvének az ismeretében. A dokumentum tanúsága szerint a döntéshozó testület megkezdte a felkészülést az eszközvásárlási programja keretösszegének a csökkentésére még az idén. Piaci várakozások szerint a Fed illetékesei a jövő heti Jackson Hole szimpóziumon hoznak nyilvánosságra pontosabb részleteket a szigorítás ütemtervéről.

A csütörtöki globális tőzsdenap árfolyamcsökkenéssel vette kezdetét a távol-keleti piacokon, ahol egy-két százalékos indexcsökkenésre is volt példa a nagyobb tőzsdék körében.



Az olajár hatodik napja csökken és három havi mélypontnál jár. Az európai piaci nyitás előtt másfél órával a Brent nyersolaj ára hordónként 67,36 dolláron 1,28 százalékkal állt alacsonyabban a nemzetközi kereskedelemben, a Brent ára pedig 1,52 százalékkal 64,22 dollárra csökkent.A dollár erősödött, az euró árfolyama és az arany ára csökkent. A hat vezető nemzetközi fizetőeszközzel szemben kalkulált dollár-index március vége óta a legmagasabb szintet érte el a gazdaságösztönző laza monetáris politikai eszköztár fokozatos kivezetésének szándékáról tett amerikai jegybanki jelzésnek köszönhetően.Az eurót 0,28 százalékkal jegyzik gyengébben 1,1677 dolláron, az arany spot ára 0,53 százalékkal csökkent unciánként 1778,62 dollárra.(MTI)