Tőzsde – Gyenge kezdés várható az európai tőzsdéken

Veszteséges kezdésre lehet számítani pénteken, az év utolsó kereskedési napján az európai értékpapírpiacokon. Az évet viszont nagy nyereséggel fejezik be a tőzsdeindexek.

A tőzsdén kívüli forgalomban kialakult árfolyamok alapján a vezető indexek 0,2-0,4 százalék körüli csökkenése várható a kereskedés kezdetén.

Csütörtökön az indexek London kivételével nyereséggel zártak. A pénteki kezdés előtt a páneurópai gyűjtőindexek több mint húsz százalékos éves nyereséggel mindössze 0,4 százaléknyira állnak rekordjuk alatt. Az FTSE EroFirst 300 index 23,3 százalékkal, a Stoxx Europe 600 index 22,0 százalékkal emelkedett az idén. Az euróövezeti EuroStoxx50 index 20,8 százalékkal emelkedett az év eleje óta és hat százalékkal marad el másfél évtizeddel ezelőtt beállított rekordjától.

A londoni FTSE-100 index 22 havi csúcsnál jár és 14,6 százalékot erősödött az idén. A frankfurti DAX index 15,8 százalékkal áll az év eleji értéke felett és 2,5 százalékkal marad el az egy hónappal ezelőtt elért rekordjától. A párizsi CAC-40 index 29,2 százalékot erősödött az év eleje óta és 0,4 százalékkal áll rekordja alatt. A milánói tőzsdeindex 23,0 százalékkal, a madridi index 7,9 százalékkal emelkedett az idén.

Az olajár csökkent pénteken. A WTI ára 0,38 százalékkal állt alacsonyabban a nemzetközi kereskedelemben az európai tőzsdék nyitása előt közel egy órával hordónként 76,70 dolláron, a Brent ára pedig 0,34 százalékkal csökkent 79,26 dollárra.



A WTI ára 58 százalékkal, a Brent ára 54 százalékkal áll az év eleji felett. Mindkét olajtípus a legnagyobb éves áremelkedés felé tart 2009 óta. Az év során viszonylag erős kereslet volt tapasztalható az olaj iránt a fennmaradó járványvédelmi korlátozások ellenére is. Az erős kereslet az előző évi gazdasági visszaesésből való kilábalásnak és a termelők önkéntes korlátozásainak tulajdonítható.Az eurót 0,08 százalékkal jegyzik gyengébben 1,1314 dolláron. Az euró árfolyama 17 havi mélypont közelében ingadozik és több mint hét százalékos éves gyengülés felé tart.Az arany spot ára 0,26 százalékkal emelkedett 1819,74 dollárra. Az arany ára négy százalékos éves árcsökkenés felé tart, ami a legnagyobb lehet 2015 óta. Az arany ára részben a tavalyi válság utáni gazdasági fellendülésben lecsökkent befektetői érdeklődés miatt csökkent az idén, részben pedig azért, mert az inflációs nyomás miatt a jegybankok a korábban vártnál hamarabb kezdték meg a monetáris szigorítást. A Fed három kamatemelést jelentett be a jövő évre, a Bank of England pedig a G7-ek között elsőként már emelt is az irányadó kamaton.(MTI)