Tőzsde – Gyenge kezdés az európai tőzsdéken

Csökkenéssel indult szerdán a kereskedés a főbb európai értékpapírpiacokon az előző napi nagy emelkedés korrekciójaként.

Kedden a tőzsdék nagy nyereséggel zártak, miután a bankválsággal kapcsolatos aggodalmak enyhülésével és a Fed feltehetően óvatosabb monetáris politikai szigorításával párhuzamosan bizakodóbbá vált a tőzsdei befektetői hangulat a nemzetközi értékpapírpiacokon. Elsősorban a pénzügyi ágazati papírok erősödtek. Az UBS Group AG például több mint tíz százalékkal emelkedett még azzal együtt is, hogy az S&P Global Ratings és a Moody’s Investors Service hitelminősítők csökkentették besorolási kilátását. Más banki részvények is nagy nyereséget értek el, a Commerzbank és az UniCredit nyolc, a Banco Sabadell hét, a Deutsche Bank és a Natwest hat százalékosat, a Barclays öt százalékosat. Az autógyártók részvényei is több mint két százalékot emelkedtek annak láttán, hogy az európai autóeladások februárban már sorban a hetedik hónapban emelkedtek.

Szerdán viszont a tőzsdeindexek többségében csökkenéssel nyitottak, mivel a piacok óvatosabb kivárásra rendezkedtek be a Fed kamatdöntésének bejelentése előtt. Rontott a befektetői hangulaton a brit infláció várakozásoknak ellentmondó februári emelkedése is.

A páneurópai STOXX 600 index 0,06 százalékkal kezdett magasabban, az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,21 százalékkal esett a nyitáskor. A frankfurti DAX 0,12 százalékkal, a párizsi CAC-40 index pedig 0,20 százalékkal nyitott alacsonyabban. Milánóban 0,13 százalékos, Madridban 0,16 százalékos indexcsökkenéssel indult a tőzsdei kereskedés szerdán.

Londonban 0,30 százalékkal kezdett alacsonyabban az FTSE-100 index. Az Egyesült Királyságban az élelmiszer- és energiaárak emelkedése miatt februárban váratlanul megugrott az infláció, ami alátámasztja a Bank of England további monetáris szigorítását. Februárban 10,4 százalékra emelkedett az infláció a januári 10,1 százalékról a várt csökkenés, 9,9 százalék helyett. Az előző havihoz képest 1,1 százalékkal emelkedett februárban a fogyasztói árindex a januári 0,6 százalékos csökkenés után. A piac 0,6 százalékos havi áremelkedést várt februárra.

Az olajár két egymást követő napi, mintegy három-négy százalékos emelkedés után lefelé korrigált szerdán. Az olajpiac a keresleti kilátásokat mérlegeli a globális bankválsággal kapcsolatos aggodalmak és a Fed óvatosabb monetáris politikai megközelítésével kapcsolatos várakozások tükrében.

A WTI nyersolaj az európai kereskedés kezdetén hordónként 68,91 dolláron állt a nemzetközi kereskedelemben 1,09 százalékos csökkenéssel, a Brent ára pedig 1,06 százalékkal csökkent 74,52 dollárra.

Az arany ára az előző két kereskedési napon elért két százalékos nyereségéből már leadott valamelyest szerdán. Az európai kereskedési idő kezdetén 0,04 százalékkal állt alacsonyabban a nemzetközi kereskedelemben unciánként 1939,35 dolláron.

A dollárindex öt heti mélypontnál jár, 0,05 százalékkal 103,19 pontra csökkent. Az eurót 1,07641 dolláron jegyzik 0,03 százalékos gyengüléssel.(MTI)