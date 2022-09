Tőzsde – Gyenge kezdés az európai tőzsdéken

Indexcsökkenéssel nyitottak csütörtökön a vezető értékpapírpiacok. Szerdán pozitív volt a zárás.

A páneurópai Stoxx Europe 600 index 0,13 százalékos, az euróövezet EuroStoxx50 index 0,36 százalékos csökkenéssel kezdett.

Az FTSE-100 index Londonban 0,79 százalékkal kezdett alacsonyabban, a DAX 0,24 százalékkal csökkent a nyitáskor, a CAC-40 pedig Párizsban 0,32 százalékkal. A milánói FTSE MIB index 0,11 százalék, a madridi IBEX-35 index 0,61 százalék csökkenéssel kezdte a csütörtöki tőzsdenapot.

Az elmúlt két nap hat-hét százalékos emelkedése után csütörtökön csökkent az olajár. Az amerikai WTI és az európai Brent olajtípus a negyedik egymást követő hónapot fejezheti be árcsökkenéssel. Árveszteséges negyedéve több mint két éve most lesz először a világpiaci olajárnak. Az árcsökkenés mögött a jegybanki kamatemelésekkel összefüggésbe hozott lassuló világgazdasági növekedés miatt feltámadt olajkeresleti aggodalmak, valamint a dollár erősödése áll.

Az európai piacok nyitásakor a WTI nyersolaj ára 1,19 százalékkal állt alacsonyabban a nemzetközi piacon, hordónként 81,17 dolláron. A Brent ára 0,99 százalékkal csökkent, 88,43 dollárra.

Az euró árfolyama gyengül és újabb 20 éves mélypont felé tart. Az év eleje óta az euró mintegy 15 százalékkal gyengült a dollárral szemben. Az eurót 0,47 százalékkal jegyzik gyengébben, 0,9664 dolláron.

Az arany ára csökkent az előző napi mintegy kétszázalékos emelkedés után. Az arany ára a hatodik egymást követő hónapot fejezheti be csökkenéssel. Az év eleje óta az ár mintegy nyolc százalékkal csökkent. Az arany spot ára 1646,28 dollár unciánként, 0,79 százalékos napi csökkenéssel.(MTI)