Tőzsde – Gyenge kezdés az európai tőzsdéken

Indexcsökkenéssel indult a kereskedés hétfőn a főbb európai értékpapírpiacokon.

A tőzsdei hangulatot jegybanki kamatemelési várakozások, világgazdasági növekedési aggodalmak és az európai recesszió veszélyét hordozó energiapiaci problémák tartják nyomás alatt.

A Stoxx Europe 600 index 0,13 százalékkal az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,40 százalékkal csökkent hétfőn. A frankfurti DAX 0,30 százalékkal kezdett alacsonyabban, a CAC-40 Párizsban pedig 0,47 százalékkal csökkent a kezdéskor. Milánóban 0,37 százalékos, Madridban 0,27 százalékos indexcsökkenéssel indult a hétfői tőzsdenap.

A londoni piac hétfőn zárva tart.

A héten a nagy központi bankok kamatdöntései esedékesek. Az amerikai jegybank újabb nagyarányú kamatemelésre készül a növekvő infláció megfékezésére. A vártnál magasabb inflációs számok és a múlt heti amerikai gazdasági adatok megerősítették azokat a várakozásokat, hogy a Fed tovább szigorít, és a piacok már a harmadik egymást követő 75 bázispontos kamatemelést árazták be, de egy teljes százalékpontos kamatemelést sem tartanak kizárhatónak. A Svájci Nemzeti Banktól és a Bank of Englandtól is kamatemelésre lehet számítani a héten. A Bank of England estében az elemzők véleménye megoszlik az 50 és a 75 bázispontos emelés között. Az olajár nagyjából húsz százalékkal áll jelenleg az év eleji kezdés felett, de mintegy harminc százalékkal marad el az idén elért legmagasabb értéktől. Az olaj ára az elmúlt három hetet veszteséggel fejezte be.

A hétfői európai piaci nyitáskor a nemzetközi olajpiacon a WTI nyersolaj ára 0,35 százalékkal állt alacsonyabban hordónként 84,81 dolláron, a Brent ára 0,24 százalékkal csökkent 91,12 dollárra.



Az arany ára az erősödő dollár függvényében csökken; az elmúlt hetet nagy veszteséggel fejezte be és az év eleje óta már több mint hét százalékkal csökkent. Az euró árfolyama hasonló okból az év eleje óta már több mint 12 százalékot veszített a dollárral szemben. A dollárindex több mint 14 százalékkal ment fel az év eleje óta és húsz éves csúcs közelében jár.Az arany spot ára 0,52 százalékkal csökkent 1666,31 dollárra unciánként. A dollárindex 0,37 százalékkal áll magasabban 110,00 ponton. Az eurót 0,34 százalékkal jegyzik gyengébben 0,99786 dolláron.(MTI)