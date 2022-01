Tőzsde – Gyenge kezdés az amerikai tőzsdéken

Csökkentek a csütörtöki nyitásban az amerikai tőzsdeindexek az előző napi nagy veszteségek után.

A DJIA-30 index 0,02 százalékkal, az S&P-500 index 0,07 százalékkal, a Nasdaq Composite index 0,40 százalékkal csökkent a kereskedés kezdetén.

Szerdán a Wall Street két indexe egy és két százalékot veszített, a Nasdaq Composite index több mint három százalékot adott le. A Nasdaq index szerdai vesztesége a legnagyobb napi csökkenés volt tavaly február óta.

Az indexek szerdai esése a Fed decemberi kamatdöntő ülése jegyzőkönyvének a publikálására vezethető vissza. A dokumentumból a piac a monetáris szigorításnak a hivatalosan jelzettnél korábbi megkezdésének lehetőségét olvasta ki. A befektetői érdeklődés ezért a technológiai papírok felől a magasabb kamatszintből profitáló ágazatok képviselőire terelődött át.

A nyitás előtt publikált adatok alapján novemberben rekordot ért el az Egyesült Államok importja 4,6 százalékos emelkedéssel, az export pedig 0,2 százalékkal emelkedett, a külkereskedelmi deficit pedig így megközelítette a szeptemberben elért rekordot.



Az első alkalommal benyújtott munkanélküli segélykérelmek száma az elmúlt héten a várt csökkenés helyett növekedett, és emelkedett a segélykérelmek négyhavi mozgóátlaga is. A kérelmek száma azonban még így is a járvány előtt jellemző szinten maradt.Elsősorban a banki papírok erősödtek, a technológiai ágazat részvényei továbbra is gyengélkednek. A csütörtöki nyitás előtt a tőzsdén kívüli forgalomban a nagybankok papírjai egy százalék körüli nyereségben jártak. A technológiai ágazatban pedig az Apple és a Tesla részvényei fél és másfél százalékos veszteségbe csúsztak.Emelkedtek az olajipari vállalatok részvényei is, követve az olajárakat felfelé. Az S&P index energiaipari részindexek már több mint hat százalékkal emelkedett a hét eleje óta.Az év eleje óta a DJIA index 0,2 százalékkal áll pluszban, az S&P index 1,4 százalékkal mínuszban, a Nasdaq index pedig 3,5 százalék veszteségben.Az olaj ára emelkedett, az amerikai piacok nyitásakor a WTI ára 2,52 százalékkal állt magasabban a nemzetközi kereskedelemben hordónként 79,81 dolláron, a Brent ára pedig 2,00 százalékkal ment feljebb 82,42. Az év eleje óta a WTI ára öt százalékkal, a Brent ára négy és fél százalékkal emelkedett.Az eurót 0,01 százalékkal jegyzik gyengébben 1,1310 dolláron, az arany spot ára 1,11 százalékkal csökkent 1789,51 dollárra unciánként.(MTI)