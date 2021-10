Tőzsde – Gyenge kezdés az amerikai tőzsdéken

Indexcsökkenéssel indult a kereskedés hétfőn az amerikai értékpapírpiacokon. Pénteken, a hónap első kereskedési napján nagy nyereséggel indították a negyedévet az amerikai indexek.

New Yorkban a DJIA-30 index 0,19 százalékos, az S&P-500 index 0,29 százalékos, a Nasdaq Composite index 0,49 százalékos csökkenéssel kezdett.

Pénteken nyereséggel zártak ugyan az indexek, de a hetet veszteséggel fejezték be, az S&P és a Nasdaq indexek a legnagyobb heti veszteségükkel február óta.

Az árfolyamcsökkenés elsősorban a technológiai papírokat érintette hétfőn. A kereskedés kezdete előtt a tőzsdén kívüli forgalomban az olyan nagy technológiai cégek, mint az Apple, a Facebook, a Microsoft, az Alphabet és az Amazon.com részvények 0,2 és 0,9 százalékos csökkenést szenvedtek el.

A Tesla részvénye viszont 2,5 százalékkal emelkedett, miután rekordszámban értékesített elektromos autókat a harmadik negyedévben.

Az olajár az OPEC+ termelési döntésére várva emelkedett hétfőn. Az olajpiac arra számít, hogy az OPEC és a szervezeten kívüli nagy termelők informális együttműködése, az OPEC+ a már korábban bejelentetteknek megfelelően az elkövetkező hónapokban minden hónapban napi 400 ezer hordóval emeli meg havi termelési kvótáját. Az olajár egyrészt ellátási fennakadások miatt, másrészt javuló keresleti kilátásoknak köszönhetően emelkedik. A Brent ára az elmúlt héten is járt 80 dollár felett, három éves csúcsot érve el ezzel. A Brent egymás után a negyedik hetet zárta nyereséggel pénteken, a WTI pedig a hatodikat. A Brent ára 61 százalékkal, a WTI ára 63 százalékkal áll az év eleji felett.

Az amerikai piacok nyitásakor a Brent nyersolaj ára 80,82 dolláron állt a nemzetközi kereskedelemben 1,94 százalékos napi emelkedéssel. A WTI ára 1,75 százalékkal ment fel 77,20 dollárra.



Az arany ára egy hetes csúcsról csökkent hétfőn azzal párhuzamosan, ahogy a dollár szépített valamelyest korábbi veszteségein. Az arany spot ára 1752,51 dollár unciánként 0,45 százalékos napi csökkenéssel.A dollárnak a vezető nemzetközi fizetőeszközökkel szemben tartott árfolyama alapján kalkulált dollár index hétfőn 0,24 százalékkal csökkent 93,81 pontra. Az eurót 0,30 százalékkal jegyzik erősebben 1,1627 dolláron.(MTI)