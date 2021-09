Tőzsde – Gyenge kezdés az amerikai tőzsdéken

Az előző napi nagy nyereségek negatív korrekciójával indult a kereskedés pénteken az amerikai értékpapírpiacokon.

New Yorkban a DJIA-30 index 0,10 százalékkal, az S&P-500 index 0,42 százalékkal, a Nasdaq Composite index 0,60 százalékkal csökkent a kezdéskor.

Csütörtökön az amerikai indexek már a második napja zártak nyereséggel és ennek köszönhetően a hetet is valószínűleg pozitív eredménnyel végzik. A piac elsősorban a Fed monetáris szigorítás küszöbön álló megkezdéséről tett jelzésének a feldolgozásával van elfoglalva. A mennyiségi monetáris ösztönző eszközök fokozatos kivezetése eszerint akár már novemberben is megkezdődhet.

Az olaj ára is lefelé vette az irányt pénteken, de nyereséges hét elé néz ezzel együtt is. A Brent esetében a 77 dollár feletti ára kéthavi csúcsnak felel meg, a WTI ára pedig augusztus elején állt utoljára 73 dollár felett.



Az amerikai piacok nyitásakor a Brent ára 77,06 dolláron állt a nemzetközi kereskedelemben 0,25 százalékos csökkenéssel, a WTI ára pedig 0,37 százalékkal csökkent 73,03 dollárra.Az arany spot ára 0,05 százalékkal unciánként 1743,48 dollárra emelkedett, az eurót 0,31 százalékkal jegyzik gyengébben 1,1709 dolláron.(MTI)