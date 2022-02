Tőzsde – Folytatódhat az esés a tőzsdén az elemző szerint

A hétfői erőteljes csökkenés után kedden is folytatódhat az esés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint.

Józsa Bence az MTI-nek küldött kommentárjában felidézte: a hétfői kereskedés során a kifejezetten erős 50 ezer pontos támaszt letörve a 48 500 pontos szint alatt zárt a BUX, a keddi kereskedésben folytatódhat az eladói nyomás.

A vezető részvények közül az OTP a 16 ezer forintos szint alá kúszott be, támasz 15 400 forintnál látszik. A Mol árfolyamát a 200 napos mozgóátlag vonala támaszthatja meg 2500 forint közelében. A Richter grafikonján a következő támasz 7500 forintnál fekszik. A Magyar Telekom jól tartotta magát, támasz továbbra is 430 forintnál található.

A szakértő jelezte azt is, hogy céláremelés érkezett a Mol-ra. Az HSBC elemzői a korábbi 3500 forintról 3600-ra emelték a hazai olajtársaság részvényére vonatkozó 12 hónapos célárukat, továbbra is vételre ajánlva a részvényt.



A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1766,48 pontos, 3,52 százalékos csökkenéssel, 48 470,72 ponton zárt hétfőn, a részvénypiac forgalma 20,7 milliárd forint volt. A Mol árfolyama 56 forinttal, 2,14 százalékkal 2558 forintra csökkent, 2,6 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 740 forinttal, 4,46 százalékkal 15 860 forintra esett, forgalmuk 14,3 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 2,0 forinttal, 0,46 százalékkal 431 forintra gyengült, forgalma 144,3 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 340 forinttal, 4,26 százalékkal 7640 forintra csökkent, a részvények forgalma 3,1 milliárd forintot ért el.(MTI)