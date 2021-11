Tőzsde – Erőteljes indexemelkedés az amerikai tőzsdéken

Lendületes indexemelkedéssel indult a kereskedés hétfőn az amerikai értékpapírpiacokon a pénteki nagy, két százalékot meghaladó veszteségek korrekciójaként.

New Yorkban a DJIA-30 index 0,6 százalékos, az S&P-500 index 1,0 százalékos, a Nasdaq Composite index pedig 1,2 százalékos emelkedéssel indult neki a hétfői tőzsdenapnak.

Az elmúlt hetet az amerikai indexek veszteséggel fejezték be. A DJIA heti eredménye 2,0 százalékos, az S&P indexé 2,2 százalékos, a Nasdaq indexé pedig 3,5 százalékos esés volt.

Pénteken az új vírusvariáns megjelenéséről tett jelentéseknek tulajdoníthatóan világszerte zuhantak a részvényindexek attól tartva, hogy esetleg új korlátozások bevezetése miatt megakadhat a gazdasági fellendülés.

A hétfői kezdés előtt elsősorban azon ágazatok részvényei értek el nagyobb árfolyamemelkedést, amelyek leginkább ki voltak téve a pénteki veszteségeknek, így például az utazási ágazat papírjai. A légitársaságok részvényei a pénteki 3-9 százalékos esés után hétfőn a tőzsdén kívüli forgalomban három százalék körüli árfolyam-emelkedést értek el.

Hasonló okból erősödtek hétfőn az európai tőzsdeindexek is. Az amerikai tőzsdék nyitásakor a vezető európai indexek másfél százalék körüli nyereségben jártak.



Szintén a pénteki esést felfelé korrigáló pozitív korrekció volt tapasztalható hétfőn az olaj világpiaci árában is. Pénteken tíz százalékkal esett az olajár, hétfőn pedig ennek több mint a felével korrigált felfelé. A pénteki áresést az új vírusvariáns megjelenésével járó esetleges korlátozások, illetve azoknak az olajkeresletre gyakorolt hatása idézte elő. A hétfői áremelkedést pedig az OPEC-től várt ellenlépések támogatták.Az amerikai piacok nyitásakor a WTI nyersolaj ára 6,59 százalékkal állt magasabban a nemzetközi kereskedelemben hordónként 72,64 dolláron, a Brent nyersolaj ára pedig 5,46 százalékkal ment feljebb 76,69 dollárra hordónként. Az arany spot ára hétfőn 0,32 százalékkal csökkent unciánként 1786,13 dollárra, az eurót 0,32 százalékkal jegyzik gyengébben 1,1271 dolláron.(MTI)