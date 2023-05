Tőzsde – Erős zárás az európai tőzsdéken

Pozitív kezdés után számottevő indexemelkedéssel fejezték be a pénteki kereskedést a főbb európai értékpapírpiacok.

Az FTSEurofirst 300 index 0,99 százalékkal, a STOXX 600 index 1,07 százalékkal zárt magasabban, az euróövezeti EuroStoxx50 index 1,26 százalékkal erősödött.

Londonban 1,02 százalék nyereséget ért el az FTSE-100 index, a frankfurti DAX 1,43 százalékos, a párizsi CAC-40 index 1,26 százalékos emelkedéssel zárt. Milánóban 2,54 százalékos indexemelkedéssel fejeződött be a pénteki tőzsdenap, Madridban pedig 1,17 százalékkal zárt magasabban az IBEX-35 index.

Frankfurtban az adidas részvénye teljesített a legjobban, 8 százalékos erősödéssel. Londonban az energiaipari papírok vezették az emelkedést, a BP és a Shell 2 százalékkal erősödött. Az InterContinental Hotels Group szintén 2 százalékos erősödést ért el. Párizsban a Renault és a Cap Gemini emelkedett a legnagyobb mértékben, 4 százalékkal, illetve 3,2 százalékkal. A BNP Paribas 2,6 százalékkal, a Societe Generale 2,5 százalékkal és a Credit Agricole 2,3 százalékkal erősödött. Milánóban az UniCredit 4,1 százalékos, a Telecom Italia 3,8 százalékos nyereséget ért el. Madridban a Banco Santander papírja 2.5 százalékkal erősödött.

Az olajár emelkedett pénteken, de ezzel együtt is veszteséges hétzárás felé tart, sorban a harmadik héten. Az európai kereskedési idő végén a Brent nyersolaj ára 3,88 százalékkal állt magasabban a nemzetközi kereskedelemben, hordónként 75,31 dolláron, a WTI nyersolaj ára pedig 3,87 százalékkal emelkedett 71,21 dollárra.

Az arany ára csökkent, a spot jegyzés 1,96 százalékkal áll alacsonyabban, 2010,97 dolláron unciánként. Az arany a pénteki gyengüléssel együtt is bő fél százalékos áremelkedéssel fejezi be a hetet, rekordközeli szinten. A dollárindex 0,05 százalékkal csökkent 101,34 pontra, az eurót 0,05 százlékkal jegyzik erősebben, 1,1016 dolláron.(MTI)