Tőzsde – Erős kezdés az amerikai tőzsdéken

Indexemelkedéssel indult kedden a kereskedés az amerikai értékpapírpiacokon az előző napi nagy veszteségek után.

New Yorkban a DJIA-30 index 0,61 százalékos, az S&P-500 index 0,55 százalékos erősödéssel nyitott a Wall Streeten, a Nasdaq piac Composite indexe pedig 0,91 százalékkal kezdett magasabban.

Hétfőn a DJIA index 0,9 százalékos, az S&P index 1,3 százalékos, a Nasdaq index pedig 2,1 százalékos csökkenéssel fejezte be a kereskedést. Az árfolyamcsökkenés a technológiai részvényeket célzó profitkivételnek tulajdonítható. Az emelkedő kötvényhozamok függvényében a válságos időszak árfolyamértékben legnagyobb haszonélvezői, a technológiai részvények voltak, részvényeik árfolyamából kénytelenek leadni. A technológiai ágazatban bekövetkezett árfolyamesést a Tesla és a Merck részvények fékezték meg, gazdálkodásukra nézve kedvező híreknek köszönhetően.

A keddi árfolyamemelkedés az előző napi veszteségek pozitív korrekciójának tulajdonítható. A nagy technológiai cégek, az Apple, az Amazon.com, a Microsoft és az Alphabet részvények 0,2 és 0,9 százalékkal emelkedtek, és a Facebook részvénye is egy százalékkal korrigált felfelé az előző napi nagy veszteségéből.



Az olaj ára a hétfői több mint kétszázalékos emelkedés után tovább nőtt, a WTI 78 dollár felett 2014 novemberére jellemző árszintnél tart, a Brent pedig 2018 októberi szintnél. A Brent ára 64 százalékkal, a WTI ára 66 százalékkal áll az év eleji felett.Az amerikai piacok nyitásakor a Brent nyersolaj ára hordónként 82,36 dolláron állt 1,35 százalékos emelkedéssel. A WTI ára 1,33 százalékkal emelkedett 78,65 dollárra.A dollárnak a főbb nemzetközi fizetőeszközökkel szemben tartott árfolyama alapján kalkulált dollár-index az elmúlt héten 94 pont felett közel egyéves csúcsot állított be, majd csökkent. A jegyzés jelenleg 94,02 pont 0,26 százalékos napi emelkedéssel.Az eurót 1,1590 dolláron jegyzik 0,23 százalékos gyengüléssel.Az arany spot ára unciánként 1752,64 dollár 0,95 százalékos csökkenéssel.(MTI)