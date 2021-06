Tőzsde – Enyhe emelkedéssel nyitottak a New York-i indexek

Enyhe emelkedéssel nyitottak az irányadó New York-i tőzsdemutatók szerdán. A kereskedés lassúnak ígérkezik, mivel a befektetők a csütörtökön megjelenő amerikai inflációs adatoktól, illetve a jegybank szerepét betöltő Federal Reserve nyíltpiaci bizottságának jövő heti ülésétől várnak világos útmutatást.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 26,3 pontos, 0,08 százalékos, az S&P 500-as mutató 5,7 pontos, 0,14 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 55,3 pontos, 0,40 százalékos pluszban nyitotta a napot.

Folytatódott a nagy shortállományú részvények iránti összehangolt kisbefektetői érdeklődés. Jelenleg a Clover Healt egészségbiztosító áll az érdeklődés középpontjában: a nyitás előtti elektronikus kereskedésben 21,4 százalékos pluszban forogtak papírjai, miután kedden 85,8 százalékkal 22,15 dollárra, rekordszintre emelkedett a záróárfolyama.

A mém részvények néven is emlegetett papírok árfolyama hosszú lejtmenet után váratlanul és rendkívül erős ütemben szokott emelkedni, mivel kisbefektetők hada összehangoltan nagy tételben vásárolja ezeket, arra kényszerítve fedezeti alapokat és más befektetőket, hogy hatalmas veszteségekkel zárják short pozícióikat.

A GameStop – az a vállalat, amely tulajdonképpen elindította a hatalmas áringadozásokat és forgalmat generáló kisbefektetői rohamot januárban – 1 százalékos pluszban forgott nyitás előtt. Gyorsjelentését szerdán tőzsdezárás után hozza nyilvánosságra.

A befektetők feszült figyelemmel várják a májusi amerikai inflációs adatokat, miután áprilisban 2008 óta nem látott mértékben, 4,2 százalékkal emelkedett a fogyasztói árindex éves összevetésben. Ha az ütem tovább erősödött, a jegybank szerepét betöltő Federal Reserve rendkívül laza monetáris politikájának szigorítására kényszerülhet, és már jövő heti ülésén elkezdhet tárgyalni a havi 120 milliárd dollár értékű eszközvásárlási program kivezetéséről.

A nagy nyugat-európai értéktőzsdéken vegyesen alakult a kereskedés. Délután fél négykor a londoni FTSE-100 index 0,28 százalékos, a frankfurti DAX-index 0,51 százalékos, a milánói FTSE MIB pedig 0,25 százalékos mínuszban, míg a párizsi CAC-40 0,12 százalékos, a madridi IBEX-35 index pedig 0,20 százalékos pluszban állt. Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 0,01 százalékos pluszt mutatott.



A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,2217 dollárt adtak, 0,34 százalékkal gyengült a dollár. A jenhez képest 0,22 százalékot veszített értékéből a dollár, 109,25 jenen forgott.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,11 százalékkal, 1894,91 dollárra, az augusztusi szállítású aranyé pedig 0,16 százalékkal, 1897,50 dollárra emelkedett a New York-i árupiacon.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) is drágul.Az augusztusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,51 százalékos pluszban, 72,59 dolláron, a júliusi szállítású WTI pedig 0,51 százalékos nyereségben, 70,41 dolláron forgott fél négykor.Kedden vegyesen zártak a New York-i tőzsdeindexek: a Dow Jones ipari átlag 0,09 százalékkal, 34 599,62 pontra süllyedt, míg az S&P 500-as mutató 0,02 százalékkal, 4227,26 pontra, a Nasdaq Composite mutatója pedig 0,31 százalékkal, 13 924,91 pontra kúszott fel.(MTI)