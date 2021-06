Tőzsde – Enyhe emelkedéssel nyitottak a New York-i indexek

Enyhe emelkedéssel nyitottak az irányadó New York-i tőzsdemutatók szerdán, a pozitív hangulat továbbra is annak köszönhető, hogy Jerome Powell, az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) elnöke előző nap kongresszusi meghallgatásán világosan jelezte, hogy nem fognak túl gyorsan kamatot emelni pusztán inflációs félelmek miatt.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 0,01 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,07 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig ugyancsak 0,07 százalékos pluszban indította a napot.

“Nem fogunk megelőző jelleggel kamatot emelni, mert félünk az erős infláció esetleges megjelenésétől… megvárjuk a bizonyítékokat arra, hogy tényleg magas az infláció vagy felborult az egyensúly máshol” – mondta Powell kedden a képviselőház járványügyi bizottságának ülésén, hangsúlyozva, hogy a Fed ösztönözni fogja a munkaerőpiac “széleskörű és átfogó fellendülését”.

A New York-i tőzsdéken komoly eladási hullám söpört végig, az irányadó indexek közül a Dow Jones ipari átlag október vége óta, az S&P 500-as mutató pedig február vége óta a legrosszabb hetet tudhatja maga mögött annak nyomán, hogy a Fed nyíltpiaci bizottságának tagjai a kamatemelési ciklus elindítását 2023-ra, a korábban gondoltnál egy évvel előbbre prognosztizálták a múlt heti kamatdöntő ülés után közzétett friss gazdasági előrejelzésükben.

Powell ugyan megpróbálta megnyugtatni a befektetőket, de továbbra is nagy a bizonytalanság a kamatemelések menetrendjét és a masszív eszközvásárlási program kivezetését illetően. Michelle Bowman, Eric Rosengren és Raphael Bostic, a nyíltpiaci bizottság három tagja is felszólal szerdán különböző rendezvényeken, amit külön figyelnek a piacok.



A nagy nyugat-európai értéktőzsdéken jórészt csökkennek az indexek. Szerda délután fél négykor a londoni FTSE-100 index 0,49 százalékos pluszban, míg a frankfurti DAX-index 0,41 százalékos, a párizsi CAC-40 0,37 százalékos, a milánói FTSE MIB pedig 0,31 százalékos, a madridi IBEX-35 pedig 0,37 százalékos mínuszban állt. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600-as index 0,09 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,03 százalékkal csúszott lejjebb, míg az euróövezeti gyűjtőindexek közül az EuroStoxx50 0,44 százalékkal esett.A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,1956 dollárt adtak, 0,12 százalékkal gyengült a dollár. A jenhez képest azonban 0,23 százalékkal erősödött a dollár, 110,90 jenen forgott.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,30 százalékkal, 1783,90 dollárra, az augusztusi szállítású aranyé pedig 0,33 százalékkal, 1783,20 dollárra emelkedett a New York-i árupiacon.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) drágul, ismét több éves csúcsok közelében mozog az amerikai kereslet fellendülését tükröző adatokra.Az augusztusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 1,34 százalékos pluszban, 75,81 dolláron, a WTI pedig 1,65 százalékos nyereségben, 74,05 dolláron forgott fél négykor. Az eddigi kereskedésben a Brent 75,84 dolláron, a WTI-t pedig 74,06 dolláron 2018 októbere óta nem látott csúcsokra kapaszkodott fel.Kedden mérsékelt emelkedéssel zártak a New York-i tőzsdeindexek: a Dow Jones ipari átlag 0,20 százalékkal, 33 945,58 pontra, az S&P 500-as mutató 0,51 százalékkal, 4246,43 pontra, a Nasdaq Composite mutatója pedig 0,79 százalékkal, 14 253,30 pontra kúszott fel.(MTI)