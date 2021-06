Tőzsde – Enyhe emelkedéssel nyitottak a New York-i indexek

Enyhe, pár pontos emelkedéssel nyitottak az irányadó New York-i tőzsdemutatók szerdán.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 9,15 pontos, 0,03 százalékos, az S&P 500-as mutató 2,28 pontos, 0,05 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 12,69 pontos, 0,09 százalékos pluszban indította a napot.

A befektetők feszült hangulatban várják, hogy befejeződjön a jegybank szerepét betöltő Federal Reserve nyíltpiaci bizottsága kétnapos kamatdöntő ülése, majd kiadják a döntéseket, a helyzetértékelést és a friss gazdasági előrejelzést tartalmazó közleményt.

A Fed korábban megpróbálta csillapítani azokat az aggodalmakat, miszerint az emelkedő infláció a rendkívül laza monetáris politika szigorítására késztetné. Álláspontja szerint az árak erőteljes felívelése átmeneti jelenség, ami arra vezethető vissza, hogy a járvány után újrainduló gazdaságban megugrott a fogyasztói kereslet és hiány alakult ki számos termékből.

A termelői árak megugrását tükröző, kedden közölt májusi adatsor azonban ismét felerősítette azokat a várakozásokat, hogy a Fed már e heti ülésén elkezdhet tárgyalni a pénzcsapok elzárásáról. Ráadásul a szerdán közölt adatok arról tanúskodtak, hogy a külkereskedelem is szítja az inflációt. Májusban éves összevetésben 11,3 százalékkal – tíz éve a legerősebb ütemmel – nőttek az importárak, az exportárak pedig 17,4 százalékkal emelkedtek.



Elemzők szerint a Fed valószínűleg csak augusztusban vagy szeptemberben kezd el tárgyalni a havi 120 milliárd dollár értékű kötvényvásárlási program kivezetésére vonatkozó stratégiájáról, és a havi keretösszeg csökkentését a jövő év elején kezdi el.A nagy nyugat-európai értéktőzsdéken is derűlátás uralkodik, már a kilencedik egymást követő napon emelkedik a hatszáz legnagyobb európai vállalat árfolyamának változását követő Stoxx Europe 600-as index.Szerda délután fél négykor a londoni FTSE-100 index 0,22 százalékos, a párizsi CAC-40 pedig 0,21 százalékos pluszban állt, míg a frankfurti DAX-index minimális, 0,02 százalékos mínuszt mutatott. A Stoxx Europe 600-as index 0,18 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index 0,16 százalékkal kúszott feljebb, az euróövezeti gyűjtőindexek közül pedig az EuroStoxx50 0,20 százalékkal nőtt.A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,2114 dollárt adtak, 0,13 százalékkal erősödött a dollár. A jenhez képest azonban 0,14 százalékkal gyengült a dollár, 109,92 jenen forgott.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,11 százalékkal, 1856,73 dollárra csökkent, míg az augusztusi szállítású aranyé 0,13 százalékkal, 1858,90 dollárra emelkedett a New York-i árupiacon.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) drágul.Az augusztusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,35 százalékos pluszban, 74,25 dolláron, a júliusi szállítású WTI pedig 0,10 százalékos nyereségben, 72,19 dolláron forgott fél négykor. Eddigi napi maximumán a Brent 74,72 dolláron 2019 áprilisa, a WTI pedig 72,82 dolláron 2018 októbere óta nem látott csúcsokra kapaszkodott fel.Kedden csökkenéssel zártak a New York-i tőzsdeindexek: a Dow Jones ipari átlag 0,27 százalékkal, 34 299,33 pontra, az S&P 500-as mutató 0,20 százalékkal, 4246,59 pontra, a Nasdaq Composite mutatója pedig 0,71 százalékkal, 14 072,86 pontra süllyedt.(MTI)