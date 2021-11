Tőzsde – Enyhe csökkenéssel nyithat Európa

Jórészt enyhe csökkenéssel nyithatnak a főbb nyugat-európai értéktőzsdék pénteken, a befektetők már az amerikai munkaügyi minisztérium friss foglalkoztatási jelentését várják, miközben Ázsiában újabb kínai ingatlanfejlesztő csoport fizetési nehézségei borzolják a kedélyeket.

Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a londoni FTSE-100 mutató 11 ponttal, a frankfurti DAX-40 index pedig 26 ponttal eshet, míg a párizsi CAC-40 index 5 ponttal emelkedhet a nyitásban.

A globális piacok csütörtökön megkönnyebbüléssel fogadták, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve a várakozásokkal összhangban változatlan szinten hagyta az irányadó kamatsávot, és elindította a havi 120 milliárd dolláros pandémiás eszközvásárlási program fokozatos kivezetését.

Havi 15 milliárd dollárral csökkentik a keretösszeget, de a gazdasági kilátások alakulásától függően változhat a mérték. Jerome Powell Fed-elnök megerősítette azt a többször hangoztatott álláspontját, hogy még nem jött el a kamatemelések ideje, és a Fed “türelmes” lehet, kivárhatja a megfelelő pillanatot.

A kínai piacok azonban pénteken már lefelé húzták az indexeket Ázsiában és a csendes-óceáni térségben, nem folytatódott a globális rekordokat sorra döntő emelkedés. Közép-európai idő szerint reggel nyolc óra körül a Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) 0,23 százalékos mínuszban, 645,84 ponton állt.

Tokióban 0,61 százalékos, Szöulban pedig 0,31 százalékos mínuszban, míg Sydney-ben 0,39 százalékos pluszban zárt az irányadó tőzsdemutató. A nyitva tartó tőzsdék közül Sencsenben 0,43 százalékos, Sanghajban 0,96 százalékos, Hongkongban pedig 1,41 százalékos mínuszban állt a vezető tőzsdeindex.



A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára emelkedik, miután a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) tagállamait és szövetségeseiket, köztük Oroszországot magában foglaló, OPEC+ csoport szakminiszterei úgy döntöttek, az eredeti tervnek megfelelően továbbra is csak napi 400 ezer hordóval növelik a kitermelést minden hónapban.A januári határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,62 százalékos pluszban, 81,04 dolláron, a decemberi szállítású WTI pedig 1,09 százalékos nyereségben, 79,67 dolláron forgott nyolc óra körül.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,23 százalékkal, 1795,80 dollárra, a decemberi szállítású aranyé pedig 0,26 százalékkal, 1798,10 dollárra emelkedett a New York-i árupiacon.Csütörtökön emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek. London 0,43 százalékos, Frankfurt 0,44 százalékos, Párizs 0,53 százalékos, Madrid 0,10 százalékos, Milánó pedig 0,54 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,41 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,32 százalékkal emelkedett. Az euróövezeti gyűjtőindexek közül az EuroStoxx50 0,55 százalékkal nőtt.New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,09 százalékos mínuszban, míg az S&P 500-as mutató 0,42 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,81 százalékos pluszban zárt. A határidős indexek enyhe csökkenést valószínűsítenek péntekre.(MTI)