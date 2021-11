Tőzsde – Enyhe csökkenéssel indult a kereskedés a főbb európai piacokon

Enyhe csökkenéssel indult a kereskedés a főbb nyugat-európai részvénypiacokon pénteken, a befektetők óvatosak, még mindig mérlegelik a nagy jegybankok e heti döntéseinek hatását, miközben már az amerikai munkaügyi minisztérium októberi foglalkoztatottsági jelentését várják.

A londoni tőzsde fő mutatója, az FTSE-100 index 0,13 százalékos, a frankfurti DAX-index 0,11 százalékos, a párizsi CAC-40 0,06 százalékos, a madridi IBEX-35 index 0,02 százalékos, a milánói FTSE MIB pedig szinte észrevehetetlen mértékű, 0,05 pontos mínuszban indította a kereskedést.

Az euróövezeti gyűjtőindexek közül az EuroStoxx50 0,01 százalékkal esett.

A mutatók azonban felfelé vették az irányt, a kereskedés első tíz perce után Londonban 0,16 százalékos, Párizsban 0,14 százalékos, Milánóban 0,20 százalékos, Madridban pedig 0,01 százalékos nyereségben állt a mutató. Frankfurt volt a kivétel, ahol 0,09 százalékos mínuszban toporgott a DAX-index.

Az euró 1,1561 dolláron forgott a nemzetközi bankközi devizapiacon péntek délelőtt kilenc órakor, 0,07 százalékkal erősödött az előző napi záráshoz képest.

A brit jegybank meglepte a befektetőket azzal, hogy nem módosította mennyiségi enyhítési programjának célösszegét és alapkamatát csütörtökön, bár a monetáris tanács mindkét kérdésben megosztottan szavazott. Az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve jelezte, hogy “türelmesen” kivárhat a kamatemelési ciklus elindításával, de megkezdte a havi 120 milliárd dolláros keretösszegű pandémiás eszközvásárlási program leépítését. Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke pedig ismét világosan közölte, nagyon nem valószínű, hogy jövőre kamatot emeljen az euróövezeti jegybank.



A központi bankok óvatosan haladnak a monetáris politika normalizálásának útján, hogy minél több időt hagyjanak a gazdaságoknak a koronavírus-járvány csapásaiból való kilábalásra. Az óvatosság különösen indokolt lehet Európában, mivel számos országban rekordszintre nőtt a betegek száma.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára emelkedik, miután a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) tagállamait és szövetségeseiket, köztük Oroszországot magában foglaló, OPEC+ csoport szakminiszterei úgy döntöttek, az eredeti tervnek megfelelően továbbra is csak napi 400 ezer hordóval növelik a kitermelést minden hónapban.A januári határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,15 százalékos pluszban, 80,66 dolláron, a decemberi szállítású WTI pedig 0,60 százalékos nyereségben, 79,28 dolláron forgott kilenc órakor.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,27 százalékkal, 1796,30 dollárra, a decemberi szállítású aranyé pedig 0,26 százalékkal, 1798,10 dollárra emelkedett a New York-i árupiacon.Csütörtökön emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek. London 0,43 százalékos, Frankfurt 0,44 százalékos, Párizs 0,53 százalékos, Madrid 0,10 százalékos, Milánó pedig 0,54 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,41 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,32 százalékkal emelkedett. Az euróövezeti gyűjtőindexek közül az EuroStoxx50 0,55 százalékkal nőtt.New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,09 százalékos mínuszban, míg az S&P 500-as mutató 0,42 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,81 százalékos pluszban zárt. A határidős indexek enyhe csökkenést valószínűsítenek péntekre.(MTI)