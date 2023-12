Tőzsde – Emelkedő forgalomban nőtt a BUX a héten

Emelkedő forgalom mellett nőtt a héten a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 60 369,18 ponton zárt pénteken, 1699,35 ponttal, 2,90 százalékkal magasabban, mint egy héttel korábban.

A részvénypiac heti forgalma 84,86 milliárd forint volt az előző heti 36,65 milliárd forint után, a vezető részvények a Richter kivételével erősödtek.

Az Equilor Befektetési Zrt. heti kommentárja szerint brutális emelkedést lehetett látni az elmúlt napokban a hazai részvénypiacon: a BUX-index átvitte az 59 ezres, majd a 60 ezres szintet is, és már 61 ezer pont felé közelít. Ráadásul a BUX csütörtökön 1592,89 pontos, 2,71 százalékos emelkedéssel, 60 475,92 ponton, új történelmi csúcson zárt.

Rámutattak, hogy az OTP-nek két meghatározó nagybank is megemelte a célárfolyamot: a JP Morgan 17 800-ról 20 100 forintra, változatlanul felülsúlyozás ajánlás mellett, míg a Goldman Sachs 18 600-ról 20 700 forintra, változatlanul vételi ajánlás mellett.

Mindezek ellenére pénteken – a kedvezőtlen nemzetközi befektetői hangulat miatt – az OTP árfolyama is esett. A pénteki 30,3 milliárd forintos forgalomból 21,7 milliárd forint a bankpapírhoz volt köthető. Az elemzés szerint az OTP nagy forgalma azzal magyarázható, hogy a magyar részvények közül főleg ez van a külföldi befektetők célkeresztjében.

Felidézték, hogy csütörtökön javított a Mol adósbesorolási kilátásán a Moody’s. A hitelminősítő megerősítette a Baa3-as adósbesorolást, viszont a kilátást stabilról pozitívra javította, amely a későbbi felminősítés lehetőségére utal.

Az Equilor a heti összefoglalójában arra is kitért, hogy kiugró eredményt ért el az Opus-csoport 2023 első háromnegyed évében, a nettó nyereség 30,67 milliárd forint lett, ami több mint duplája az egy évvel korábbi azonos időszakinak. Az Equilor célárfolyama az Opus Global részvényeire továbbra is 423 forint részvényenként, tartás ajánlás mellett.

A héten a vezető részvények közül a legnagyobb mértékben, 5,41 százalékkal az OTP árfolyama emelkedett, a papír 15 580 forinton zárt pénteken, 59,14 milliárd forintos heti forgalom mellett.

A Magyar Telekom árfolyama 4,55 százalékkal nőtt. A részvény 666 forinton fejezte be a kereskedést pénteken, heti forgalma 1,92 milliárd forint volt.

A Mol 2,39 százalékkal erősödött a héten, pénteken 2832 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma 10,31 milliárd forint volt.

A Richter jegyzése 0,67 százalékkal mérséklődött, a részvény a héten 8,89 milliárd forintos forgalmat ért el, pénteken 8870 forinton zárt.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 5197,24 ponton zárt a héten, ami 18,12 ponttal, 0,35 százalékkal magasabb az előző hetinél.(MTI)