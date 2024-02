Tőzsde – Emelkedő forgalomban nőtt a BUX a héten

Emelkedő forgalom mellett nőtt a héten a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 65 290,31 ponton zárt pénteken, 1197,75 ponttal, 1,87 százalékkal magasabban, mint egy héttel korábban.

A részvénypiac heti forgalma 70,77 milliárd forint volt az előző heti 65,71 milliárd forint után, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek.

Az Equilor Befektetési Zrt. heti összefoglalója szerint csütörtökön új történelmi rekordra – 65 320,88 pontra – emelkedett a BUX-index, miután az uniós csúcson Magyarország célkitűzéseinek megfelelő megállapodás született Ukrajna támogatásáról. A pénteken bekövetkezett profitrealizálás miatt végül 0,05 százalékos napi csökkenés mellett, 65 290,31 ponton zárta a hetet a részvényindex.

A hét eseményei közül kiemelték, hogy a monetáris tanács keddi ülésén 10,75 százalékról 10 százalékra csökkentette az alapkamatot, miközben az előrejelzések 100 bázispontos csökkentésről szóltak. Az ülést követő háttérbeszélgetésen Virág Barnabás, az MNB alelnöke elmondta: a makrogazdasági fundamentumok lehetővé tették volna a nagyobb mértékű csökkentést, azonban a hazai kockázati környezet alakulása miatt a változatlan ütemű kamatcsökkentés mellett foglaltak állást.

Az Equilor összefoglalójában arra is kitért, hogy a héten két céláremelés is érkezett az OTP-re. Hétfőn a Citi 16 450 forintról 19 350 forintra emelte az OTP Bankra vonatkozó, 12 havi célárfolyamát, a Morgan Stanley pedig 18 800 forintról 19 ezerre emelte azt. Ugyanakkor a korábbi felülsúlyozás ajánlás piaci súlyozásra romlott, mivel a bankpapír árfolyama az elmúlt hónapokban sokat emelkedett.

A héten a vezető részvények közül a legnagyobb mértékben, 3,59 százalékkal a Richter árfolyama emelkedett, a papír 9665 forinton zárt pénteken, 11,46 milliárd forintos heti forgalom mellett.

A Mol árfolyama 2,81 százalékkal nőtt. A részvény 2928 forinton fejezte be a kereskedést pénteken, heti forgalma 8,3 milliárd forint volt.

Az OTP 1,01 százalékkal erősödött a héten, pénteken 17 065 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma 45,99 milliárd forint volt.

A Magyar Telekom változatlanul 777 forinton zárt pénteken, a részvény a héten 2,22 milliárd forintos forgalmat ért el.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 5661,48 ponton zárt a héten, ami 6,95 ponttal, 0,12 százalékkal magasabb az előző hetinél.(MTI)