Tőzsde – Emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék

Jórészt emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek csütörtökön, mivel a nagyvállalatok, így a dán Novo Nordisk és a német Siemens erős gyorsjelentései ellensúlyozták a bányaipari cégek és a nagy német kiskereskedelmi vállalatok veszteségeit. Egyedül a londoni FTSE-100 mutató csökkent pár ponttal.

A hatszáz legnagyobb európai vállalat árfolyamának változását követő Stoxx Europe 600-as index 0,37 százalékkal, 469,96 pontra, újabb történelmi csúcsra emelkedett. A mutató immár a negyedik egymást követő napon fejezte be rekordszinten a kereskedést, és múlt péntekhez képest már 1,8 százalékkal nőtt értéke, mivel a vállalati nyereségek jelentős emelkedéséről tanúskodó beszámolók elhessegették a koronavírus erősen fertőző delta mutációjának gyors terjedése miatti aggodalmakat. Elemzők szerint nem zárható ki korrekció, de amíg nincs recesszió a láthatáron, tovább emelkedhetnek az árfolyamok.

A koppenhágai székhelyű Novo Nordisk, egy globális egészségügyi vállalat, 5,2 százalékkal drágult, miután a vártnál nagyobb nyereséget termelt a második negyedévben, és javította éves előrejelzését. A Siemens német iparvállalat ugyancsak javította profitelőrejelzését, árfolyama 2,6 százalékkal emelkedett.

A nap vesztesei a bányaipari vállalatok voltak, az ágazat alindexe 2,6 százalékkal esett, miután csökkent a vasérc és más nyersanyagok ára a kínai kereslet lassulása miatti félelmek hatására.

A kiskereskedelmi vállalatok alindexe fél százalékot esett, ezen belül is az Adidas sportcikkgyártó konszern árfolyama 6,0 százalékot zuhant, miután kínai értékesítését visszavetette a nyugati márkák bojkottja, a koronavírus-járvány erősödése miatt pedig gyárakat zártak be egyik fő beszállító országában, Vietnamban.



A németországi online kiskereskedelem egyik vezető szereplője, a ruházati termékekre, lábbelikre és kiegészítőkre szakosodott Zalando 4,8 százalékot veszített értékéből, miután közölte, többet költött marketingre, hogy megtartsa vásárlóit.Ezzel együtt is az Adidas és a német ipar többi nagy szereplője – a Siemens, a Nivea-gyártó Beiersdorf, valamint a gyógyszergyártó Bayer és a Merck – javította az idei évre vonatkozó előrejelzését a fogyasztói kiadások és a gazdaság növekedésére hivatkozva.A brit jegybank monetáris tanácsa a várakozásoknak megfelelően csütörtöki ülésén változatlanul hagyta alapkamatát és mennyiségi enyhítési programjának célösszegét is. A Bank of England tavaly márciusban, a koronavírus-válság kezdetén két, soron kívüli ülésen csökkentette 0,75 százalékról a jelenlegi 0,10 százalékra irányadó kamatát, és a korábban kihelyezett 445 milliárd fontról azóta három lépésben 895 milliárd fontra növelte a mennyiségi enyhítés keretét. A brit font erősödött a főbb devizákkal szemben, a londoni tőzsde irányadó mutatója pedig ennek megfelelően csökkent, 0,05 százalékkal.A frankfurti DAX-index 0,33 százalékos, a párizsi CAC-40 index 0,52 százalékos, a madridi IBEX-35 0,50 százalékos, a milánói FTSE MIB pedig 0,69 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést csütörtökön. A páneurópai indexek közül az FTSE Eurofirst 300 index 0,32 százalékkal nőtt. Az euróövezeti gyűjtőindexek közül az EuroStoxx50 0,39 százalékkal emelkedett.Az európai tőzsdezárás idején a Dow Jones ipari átlag 0,58 százalékos, az S&P 500-as index 0,44 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,71 százalékos pluszban állt.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára emelkedik.Este fél hat körül az októberi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 1,41 százalékos pluszban, 71,37 dolláron, a szeptemberi szállítású WTI pedig 1,50 százalékos nyereségben, 69,17 dolláron forgott.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,45 százalékkal, 1803,31 dollárra, a decemberi szállítású aranyé pedig 0,52 százalékkal, 1805,00 dollárra esett a New York-i árupiacon.A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,1843 dollárt adtak, 0,07 százalékkal erősödött a közös európai fizetőeszköz.(MTI)