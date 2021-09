Tőzsde – Emelkedéssel nyitottak a New York-i indexek

Emelkedéssel nyitottak az irányadó New York-i tőzsdemutatók csütörtökön, miután a befektetőket megnyugtatta az eszközvásárlási program kivezetéséről hozott döntésével a Federal Reserve nyíltpiaci bizottsága.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 0,11 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,25 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 0,42 százalékos pluszban indította a kereskedést.

Az indexek szerdán is emelkedéssel zártak, miután a jegybank szerepét betöltő Federal Reserve nyíltpiaci bizottsága későbbre, az év végéhez közelebbi időpontra halasztotta a koronavírus-járvány miatt elindított, havi 120 milliárd dollár keretösszegű eszközvásárlási program kivezetésének megkezdését. Legkorábban novemberben kezdhetik el, és várhatóan a jövő év közepére fejezik be a program fokozatos leépítését.

A várakozásokkal összhangban a nyíltpiaci bizottság nem változtatott az irányadó kamatsávon, de jelezte, hogy a kamatemelést akár már jövőre elkezdheti. Friss gazdasági előrejelzésében a Fed 7 százalékról 5,9 százalékra rontotta az idei évre várható gazdasági növekedés ütemét, a jövő évit viszont 3,3 százalékról 3,8 százalékra javította. Idei inflációs előrejelzését 3,4 százalékról 4,2 százalékra emelte meg a Fed, míg jövőre és 2023-ban 2,2 százalékra várja az ütemet.



Javította a kockázatvállalási kedvet csütörtökön a Bloomberg hírügynökség értesülése is, miszerint a kínai pénzügyi szabályozó hatóságok felszólították a China Evergrande kínai ingatlanfejlesztő csoportot, hogy dollárban denominált kötvényei után mindenképp fizesse ki a közeljövőben esedékes kamatokat.A nagy nyugat-európai értéktőzsdéken London kivételével emelkedtek az indexek csütörtök délután. Fél négykor a londoni FTSE-100 index 0,07 százalékos mínuszban, míg a frankfurti DAX-index 0,73 százalékos, a párizsi CAC-40 0,72 százalékos, a milánói FTSE MIB 1,09 százalékos, a madridi IBEX 35 mutató pedig 0,64 százalékos pluszban állt. A Stoxx Europe 600-as index 0,84 százalékos, az FTSE Eurofirst 300 index 0,76 százalékos, az EuroStoxx50 pedig 0,83 százalékos nyereségben állt fél négykor.A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,1728 dollárt adtak, 0,32 százalékkal gyengült a dollár. A jenhez képest azonban 0,28 százalékkal erősödött a dollár, 110,09 jenen forgott.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,70 százalékkal 1755,51 dollárra, a decemberi szállítású aranyé pedig 1,24 százalékkal 1756,80 dollárra esett a New York-i árupiacon.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára délután emelkedésre váltott.Fél négykor a novemberi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,33 százalékos pluszban, 76,44 dolláron, a WTI pedig 0,57 százalékos nyereségben, 72,64 dolláron forgott.Szerdán jó napja volt a vezető New York-i tőzsdemutatóknak. A Dow Jones ipari átlag 1,00 százalékkal, 34 258,32 pontra emelkedett, július 20. óta ez volt a legjobb napja. Az S&P 500-as mutató 0,95 százalékkal 4395,64 pontra kúszott fel, július 23. óta nem volt ilyen jó napja. A Nasdaq-piac összetett mutatója 1,02 százalékos pluszban, 14 896,80 ponton zárt.(MTI)